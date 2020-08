Tiwa Savage e Sam Smith insieme nel singolo “Temptation”: ascolta qui

La cantante nigeriana Tiwa Savage ha voluto Sam Smith nel suo nuovo singolo “Temptation“, che sarà una delle tracce del suo nuovo album “Celia” in uscita questo venerdì. I due artisti uniscono le loro voci in un brano che descrive l’impazienza di lasciarsi andare alla passione, anche quando si è consapevoli che questo porterà spiacevoli conseguenze. Ma la tentazione, alle volte, è davvero troppa.

Tiwa regala al pubblico un altro assaggio della musica africana che continua a essere presentata a un numero sempre maggiore di ascoltatori. Progetti come quello realizzato da Beyoncé “Black is King” ha aiutato in questo, afferma la cantante, che si dichiara fiera di come ora questo particolare genere musicale sembri uno dei più ricercati a differenza di quanto accadeva in passato. “La musica sta dando una luce diversa all’intero continente, è una benedizione poter assistere a tutto questo” ha detto Tiwa.

La collaborazione con Sam Smith è stata fortemente voluta dalla cantante e dal suo team, sebbene quest’ultima abbia confessato come solo dopo aver ascoltato la sua voce su “Temptation” abbia davvero realizzato la sua bellezza. “Mi sono venuti i brividi” ha dichiarato. Mentre Sam non ha perso occasione per ringraziare Tiwa dell’opportunità ricevuta. “Spero un giorno di poter ballare e cantare insieme questo brano, magari con un cocktail in mano“, facendo riferimento alle attuali limitazioni dovute all’emergenza sanitaria.

Il pubblico può pero’ ascoltare “Temptation” e muoversi seguendo il suo ritmo. Fateci sapere cosa ne pensate di questa collaborazione nei commenti!

Traduzione del testo di Temptation di Tiwa Savage e Sam Smith

[Ritornello]

Tentazione, tentazione

Questo è tutto quello che vedo quando ti guardo

Tentazione, tentazione

Questo è tutto quello che vedo quando ti guardo

[Verso 1]

Guardami negli occhi

Guardami negli occhi

Je ka ri ra

Se sarai carino

Se farai la cosa giusta

Ti darò tutto quello che vuoi

Tutto quello che vuoi

Dammi del rosso

Oh, dammi del rosso

[Ritornello]

Tentazione, tentazione

Questo è tutto quello che vedo quando ti guardo

Tentazione, tentazione

Questo è tutto quello che vedo quando ti guardo

[Post-Ritornello]

Dammelo

Dammelo

[Verso 2]

Dolce tentazione, hai preso la parte più dolce di me tesoro

Direi che non sono così forte

Il mio intero corpo si è avvicinato a te ultimamente

Anche se so che è sbagliato

Mi sono arresa

Alla forma del suo corpo, ritorna nella mia testa

Il suono delle tue promesse, fa eco nel profondo

Ricerco la tua attenzione, complimenta il mio orgoglio

Tutti eccitati, con nessun posto dove andare

[Ritornello]

Tentazione, tentazione

Questo è tutto quello che vedo quando ti guardo

Tentazione, tentazione

Questo è tutto quello che vedo quando ti guardo

Testo di Temptation di Tiwa Savage e Sam Smith

[Chorus]

Temptation, temptation

That’s all I see when I look at you

Temptation, temptation

That’s all I see when I look at you

[Verse 1]

Look me in the eyes

Look me in the eyes

Je ka ri ra

If you do me nice

If you do me right

I’ma give you, everything you like

Anything you like

Give me ginger

Oh give me ginger

[Chorus]

Temptation, temptation

That’s all I see when I look at you

Temptation, temptation

That’s all I see when I look at you

[Post-Chorus]

Give to me, give to me

Give to mе, give to me

[Verse 2]

Sweet tеmptation, got the better of me, baby

I guess I’m not that strong, uh

My whole body leaner closer to you lately

Even though I know it’s wrong

I just give into

The shape of your body, replays in my mind

The sound of your promises, echo in me deep inside

Crave your attention, it compliments my pride

All fired up, with nowhere to go

[Chorus]

Temptation, temptation

That’s all I see when I look at you

Temptation, temptation

That’s all I see when I look at you