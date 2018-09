Dopo una lunga attesa, finalmente sappiamo il titolo del nuovo album di Elisa: Diari Aperti. L’uscita del disco è atteso per il prossimo 26 ottobre, ma per fortuna ne potremo ascoltare un estratto tra pochissimi giorni.

Il primo singolo estratto da Diari Aperti uscirà infatti il prossimo venerdì, 28 settembre, e porterà il titolo di Se piovesse il tuo nome.

Aspettando il nuovo album…

Negli ultimi mesi Elisa ha tentato di spezzare le attese regalandoci canzoni come We Will Be Strangers, uscita soltanto sulle piattaforme social, e la canzone fatta in collaborazione con De Gregori, attualmente in radio, Quelli che Restano.

In entrambi i casi Elisa ha confermato la sua stupefacente bravura, ma la voglia di vederla misurarsi con un nuovo album, dopo lo scorso ON, è veramente tanta.

L’attesa è quindi giunta al termine, e con Diari Aperti ci aspetta un album pieno di armonie diverse e la bravura da cantautrice che da sempre distingue Elisa nel panorama della musica italiana e internazionale.

Diari Aperti: tracklist e data d’uscita

Come già accennato, l’uscita del nuovo album, Diari Aperti, è attesa per il 26 ottobre 2018. Il disco vedrà la luce con un singolo già in radio, Se piovesse il tuo nome.

Del resto della tracklist purtroppo non sappiamo ancora niente, né per quanto riguarda altri possibili brani, né il numero totale delle canzoni. Vi terremo aggiornati su tutte le news, in attesa di presentarvi il primo singolo.