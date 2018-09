Fan di Game of Thrones, uno dei vostri sogni potrebbe avverarsi a breve: visitare Westeros. Il progetto, chiamato Game of Thrones Legacy permetterà di visitare i set usati per girare la serie tv targata HBO che sono situati in Irlanda del Nord. Il tour, per quello che ne sappiamo al momento, sarà possibile a partire dal 2019.

Le varie attrazioni

A parte la meraviglia di poter passeggiare per i luoghi della nostra amata serie, nei tour turistici saranno messi in mostra numerosi oggetti di scena, costumi appartenuti agli attori, armi, decorazioni e molto altro.

L’esperienza del visitatore sarà arricchita anche da numerosi contenuti digitali all’avanguardia, che sveleranno il lavoro che sta dietro ad alcune delle scene più famose della serie tv.

L’organizzazione sta anche considerando di lasciare come set fissi quelli che riguardano Grande Inverno, il Castello Nero e Approdo del Re.

Ulteriori dettagli verranno resi noti in seguito, ma per il momento si parla di una vera e propria apertura per il prossimo anno.

Un progetto importante per l’Irlanda del Nord

Il progetto Game of Thrones Legacy sarà una grande svolta per il turismo legato all’Irlanda del Nord, e porterà una sostanziale crescita di visite a livello mondiale.

Provate ad immaginare quanto possa essere significativa una serie tv anche per l’economia mondiale!

Una cosa è certa, poter visitare i set di Game of Thrones e sentirsi fisicamente a Westeros è un vero e proprio sogno per molti di noi fan. Inoltre può essere un ottimo mezzo per avvicinarsi al mondo dell’audiovisivo scoprendone segreti e tecniche.