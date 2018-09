Nuove foto ci arrivano dal set del film dedicato a Joker, l’iconico villain nemico numero uno di Batman, e ci vengono regalate direttamente dal regista Todd Philipsnel suo profilo Instagram e nel profilo Twitter della DC Films United.

Il regista, già conosciuto per film come la trilogia de Una Notte da Leoni, ci ha regalato diverse fotografie dell’attore Joaquin Phoenix mentre sono in corso le riprese del film.

Tra queste possiamo notarne una prima in cui Phoenix vi viene mostrato seduto sul set, mentre indossa un costume da clown con tanto di naso di gomma e scarpone giganti. Negli altri scatti (che vi mostriamo tutti qui sotto) Joker è all’interno di una cabina telefonica, con il viso truccato nel modo in cui siamo abituati a conoscerlo. In tutti gli scatti notiamo uno sguardo umano, forse sofferente, ma di sicuro non folle come siamo abituati a vedere nel personaggio.

La storia che ci verrà raccontata nel film si concentra sulle origini del personaggio di Joker. Il protagonista infatti sarà Arthur Fleck, un uomo che, scopriremo come nel film, arriverà alla follia fino a tirare fuori la sua parte criminale, ossia Joker.

La storia è originale, ed è stata scritta dallo stesso regista insieme allo sceneggiatore Scott Silver. Non sarà una semplice storia che racconterà gli eventi vissuti da Fleck, ma un percorso profondo, che andrà a sviscerare le difficoltà di un uomo ignorato dalla società e dalla psicologia complessa e ampia. La promessa è quella di lanciare un monito, un insegnamento rivolto a tutti noi, tutto quello che si richiede ad un buon film.

Il film su Joker arriverà nei cinema italiani a partire dal 3 ottobre 2019. Le aspettative sono molto alte, speriamo che non vengano disattese!