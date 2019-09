Una bizzarra teoria di alcuni fan ha trovato collegamenti tra Mary Poppins, la dolce governante che tutti amiamo, e Pennywise, il terribile pagliaccio mangia bambini.

Ma è davvero possibile una cosa del genere? Lo vogliamo sottolineare subito: No, non è possibile, ma si sa, a volte la fantasia supera la realtà, e in questo caso lo sforzo di immaginazione può risultare davvero divertente, quindi… vediamo cosa accomuna questi due personaggi apparentemente così diversi.

Mary Poppins e Pennywise: sono membri della stessa specie?

La teoria in questione prevede che Mary Poppins e Pennywise facciano parte della stessa specie, e sono collegato tra loro attraverso l’universo di Monsters Inc.

Un avvertimento: nell’articolo ci sono spoiler dei film “Il ritorno di Mary Poppins” e di “IT: Capitolo 2“. Ma veniamo a noi, e vediamo cos’è che hanno in comune questi due personaggi:

Sia Mary Poppins che Pennywise hanno lo stesso potere, ossia di riuscire ad usare ciò che si nasconde nella mente dei bambini, la prima a fin di bene, attraverso i sogni e le speranze, il secondo invece attraverso le paure e gli incubi.

Entrambi i personaggi attirano l’attenzione, nei rispettivi film, avvicinando un ragazzino di nome Georgie. Ovviamente al Georgie di Mary Poppins va molto meglio che allo sfortunato fratellino di Bill in IT.

Mary Poppins ritorna a 17 Cherry Tree Lane dopo 25 anni; IT torna a Derry dopo 27 anni. Questo scarto di 2 anni ci viene spiegato dagli stessi ideatori della stramba teoria che mettono in tavola anche l’universo del film d’animazione Monster Inc:

“Poppins riesce a mantenere l’energia per 25 anni nonostante l’interazione con un minor numero di bambini rispetto a quella richiesta da Pennywise per 27 anni , poiché Mary Poppins si affida alla gioia dei bambini, a differenza di Pennywise che si affida alla loro paura, e come dimostrato in Monsters Inc, le risate dei bambini valgono più della loro paura”

Sia con Mary Poppins, sia con Pennywise, i ragazzini non ricordano praticamente niente di quello che è accaduto quando hanno passato del tempo con i loro “amici soprannaturali”.

Alta caratteristica fondamentale, sia la governante che i pagliaccio adorano la danza e il canto, infatti Pennywise ama presentarsi come il Clown danzante e Mary Poppins, lo sappiamo, di canzoncine e balli ne faceva di continuo.

Un’ultima cosa che collega gli universi così distanti dei due personaggi sono… i palloncini! IT ne fa un’icona della paura e della morte (“galleggiano tutti“); nel finale de Il ritorno di Mary Poppins, tutti i personaggi fluttuano in aria attaccati a dei palloncini.

Insomma, nonostante lassurdità del tutto, la teoria di questi fan sembra trovare diversi punti di contatto tra i mondi di Mary e IT, e chissà quanti altri ne potremmo trovare…