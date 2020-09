Daddy Yankee torna in rotazione nelle radio di tutto il mondo con “Don Don”, inciso in collaborazione con Anuel AA e Kendo Kaponi. Il nuovo singolo ha già raccolto oltre 8.7 milioni di stream su Spotify e oltre 33 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Don Don” celebra la sfarzo e l’ostentazione della ricchezza monetaria. Una vita vissuta all’insegna di droghe, automobili di lusso e prostituzione.

Daddy Yankee è oggi uno degli artisti più popolari e seguiti al mondo, con oltre 60 milioni di follower sui social media e più di 7 miliardi di stream solo negli ultimi 12 mesi su YouTube, dove è tra i primi 20 artisti globali. Ha 50 brani di successo nelle classifiche di Billboard, più di 17 milioni di album venduti ed è l’unico artista latino con quattro canzoni in lingua spagnola a raggiungere la Top 20 della Billboard Hot 100.

Daddy Yankee ha il vanto di aver portato in auge il reggaeton in tutto il mondo, regalando a questo genere musicale un successo mai raggiunto prima, un merito riconosciuto globalmente nei riguardi dell’artista portoricano.

Testo di “Don Don”

(Verse 1)

Don-don, doron-don-don

Burberry o Fendi, se prende el amor

Rojo sangre el Aventador

A Gorilla Glue huele el interior

Y la medusa se enculebra en la 22

(Verse 2)

Richard Mille en mi mano de cazador (Woh-oh)

La pinta completa de Christian Dior (Ah-ah)

Esta noche no quiero un error (Ah-ah)

Hacemo’ una porno y yo voy a ser el director

Contigo no me pongo necio

Baby, ese toto lo aprecio

Porque tú tiene’ valor

Pero mucha’ solo tienen precio

(Pre-Chorus)

Se te humedeció cuando te toqué, baby (Yeah-yeah)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Contigo puedo ser fiel (Uah)

Tú ‘tá en otro nivel, baby

Don-don, do-ron-don-don (¡Fuego!)

(Chorus)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (¡Ah!)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (¡Ah!)

Baby

Don-don, do-do-do-don, don-doron-don (¡Ah!)

Tú sabe’ quién es baby

Baby

Don-don, do-do-do-don-don

Bi-Big Boss

(Verse 3)

Te llevo conmigo a viajar en el jet

Mi aerolínea tú la tiene’ de Uber

Eso está temblando como San André’ (Woh-woh)

Ojito’ verde’ como moña ‘e Vancouver

Dale, ma’, oh (Oh), sigo pasando por el Go (Oh)

Batman en el Murciélago

Tengo las paca’ to’a alta’, ello’ las tienen to’a baja’

Date un shot de tequila, te está invitando El Patrón



(Verse 4)

Si quiere’ jugar con Jordan, ven y cáele (Cáele)

Te voy a dar el último baile (Baile)

Hay fuego en el 23

La’ botella’ to’a llegan vía express

Y síguelo, no le bajamo’ (Bajamo’)

A este nivel donde estamo’

Si mueve’ el bote, ma’, te lo anclamo’

Nadie nos quita el sueño, por eso roncamo’ (D.Y.)

(Pre-Chorus)

Se te humedeció cuando te toqué, baby (Yeah-yeah)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Contigo puedo ser fiel (Uah)

Tú ‘tá en otro nivel, baby

Don-don, do-ron-don-don

(Verse 5)

El amor no se nos cae, como la tarjeta que no da decline

Veinte mil en la Montclair y pedales Off-White

Los Benjamin, soy El Dios del Rap, el Odin

Yo no uso Louis Vuitton si no e’ con la Supreme, ¡rra-ah!



(Verse 6)

Se te mojaron los labio’

Los de la boca y los de abajo

Mami, te quiero ver

Estoy en Ibiza, bebé, yo te viajo

Solo disfruta de la vista

Que vo’a llevarte pa’ broncearte en la’ playa’ nudista’

Pa’ que nos tiren foto’ imprevista’

Y nos vamo’ viral y en portada de revistas (¡Auh!)

(Pre-Chorus)

Se te humedeció cuando te toqué, baby (Yeah-yeah)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Contigo puedo ser fiel (Uah)

Tú ‘tás en otro nivel, baby

Don-don, do-ron-don-don (¡Fuego!)

(Chorus)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (¡Ah!)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (¡Ah!)

Baby

Don-don, do-do-do-don, don-doron-don (¡Ah!)

Baby

Don-don, do-do-do-don-don

(Verse 7)

El Lambo rojo como Hellboy

Amarillo Bumblebee el Rolls-Royce

Lo’ AK y lo’ R en mi convoy

Y la baby e’ rubia, Marilyn Monroe

Baby, yo te rompo la tanga (Tanga)

Real hasta la muerte, mi ganga (Ganga)

De Kylie Jenner el maquillaje

Y la crema Versace pa’ los masaje’ (¡Ah!)

(Bridge)

Champaña y sexo, yeah, marihuana

El momento e’ perfecto pa’ perderno’ y matar las gana’ (Uah)

Champaña y sexo, yeah, marihuana

El momento e’ perfecto pa’ perderno’ y matar las gana’ (Uah)

(Pre-Chorus)

Se te humedeció cuando te toqué, baby (Yeah-yeah)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Contigo puedo ser fiel (Uah)

Tú ‘tá en otro nivel, baby

Don-don, do-ron-don-don

(Outro)

El mejor de todo’ los tiempo’, baby

Atiende lo que te voy a decir

Anuel AA

D.Y

Kendo Kaponi

¡Da-ddy Yan-kee! (Jaja)

Mambo Kingz

Mambo Kingz

Díselo, Luian

Dímelo, Pina (Cartel)

Hydro

Frabi, el de la fuerza bruta, ¿oí’te?

Traduzione di “Don Don”

(Strofa 1)

(Don-don, doron-don-don)

Burberry o Fendi, l’amore si accende

Rosso sangue l’Aventador

Una Gorilla Glue profuma dentro

E la medusa si trova nel 22

(Strofa 2)

Richard Mille nella mia mano da cacciatore (Woh-oh)

La pinta completa di Christian Dior (Ah-ah)

Stanotte non voglio errori (Ah-ah)

Facciamo un porno e io sarò il regista

Con te non divento stupido

Tesoro, apprezzo quel toto

Perche hai valore

Ma molti hanno solo un prezzo

(Pre-Ritornello)

Ti sei bagnata quando ti ho toccata, piccola (Sì-sì)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Con te posso essere fedele (Uah)

Sei su un altro livello

Baby, don-don, do-ron-don-don (fuoco!)

(Ritornello)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (Ah!)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (Ah!)

Baby

Don-don, do-do-do-don, don-doron-don (Ah!)

Sai chi è il bambino

Baby

Don-don, do-do-do-don-don

Gr-Grande Boss

(Strofa 3)

Ti porto con me a viaggiare sul jet

La mia compagnia aerea ce l’hai da Uber

Sta tremando come San André (Woh-woh)

Occhio verde come un papillon a Vancouver

Dai, mamma, oh (Oh), continuo a passare attraverso il Go (Oh)

Batman sul pipistrello

Ho le balle tutte in alto, loro le hanno tutte in basso

Prendi un bicchierino di tequila, El Patron ti sta invitando



(Strofa 4)

Se vuoi ‘giocare con Jordan, vieni e lascialo (lascialo cadere)

Ti darò l’ultimo ballo (ballo)

C’è un incendio nel 23

La bottiglia arriva tramite espresso

E seguilo, non lo abbasseremo (Abbassalo)

A questo livello dove siamo

Se sposti la barca, mamma, la ancorerò

Nessuno si prende il nostro sonno, ecco perché russiamo ‘(D.Y.)

(Pre-Ritornello)

Ti sei bagnata quando ti ho toccata, piccola (Sì-sì)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Con te posso essere fedele (Uah)

Sei su un altro livello

Baby, don-don, do-ron-don-don (fuoco!)

(Strofa 5)

L’amore non cade, come la carta che non declina

Ventimila sui pedali Montclair e Off-White

Il Benjamin, io sono il Dio del Rap, l’Odino

Non indosso Louis Vuitton se non indosso Supreme, rra-ah!



(Strofa 6)

Le tue labbra si sono bagnate

Quelli in bocca e quelli sotto

Mamma, voglio vederti

Sono a Ibiza, piccola, viaggio con te

Goditi il ​​panorama

Ti porto a prendere il sole sulla spiaggia dei nudisti

In modo che ci lanciano una foto imprevista

E stiamo diventando virali e sulla copertina delle riviste (Auh!)

(Pre-Ritorello)

Ti sei bagnata quando ti ho toccata, piccola (Sì-sì)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Con te posso essere fedele (Uah)

Sei su un altro livello

Baby, don-don, do-ron-don-don (fuoco!)

(Ritornello)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (Ah!)

Baby

Don-don, don, don-doron-don (Ah!)

Baby

Don-don, do-do-do-don, don-doron-don (Ah!)

Baby

Don-don, do-do-do-don-don

(Strofa 7)

The Red Lambo come Hellboy

Calabrone giallo la Rolls-Royce

La AK e la R nel mio convoglio

E il bambino è biondo, Marilyn Monroe

Baby, ti romperò il perizoma (perizoma)

Reale fino alla morte, il mio affare (affare)

Il trucco di Kylie Jenner

E la crema Versace per i massaggi (Ah!)

(Ponte)

Champagne e sesso, sì, marijuana

Il momento è perfetto per perdere noi stessi e uccidere la vittoria (Uah)

Champagne e sesso, sì, marijuana

Il momento è perfetto per perdere noi stessi e uccidere la vittoria (Uah)

(Pre-Ritornello)

Ti sei bagnata quando ti ho toccata, piccola (Sì-sì)

Don-don, doron-don-don (Uah)

Con te posso essere fedele (Uah)

Sei su un altro livello

Baby, don-don, do-ron-don-don

(Finale)

Il migliore di tutto il tempo, piccola

Presta attenzione a quello che ti dirò

Anuel AA

D.Y

Kendo kaponi

Da-ddy Yan-kee! (Haha)

Mambo Kingz

Mambo Kingz

Diglielo, Luian

Dimmi, Pina (Poster)

Hydro

Frabi della forza bruta, ti senti?