Dopo l’ultimo successo Bimbi per strada, Fedez torna con un nuovo singolo dal titolo Bella Storia dove il rapper si lancia in un sound anni ’80 con sonorità electropop e synth tipici della musica di quegli anni.

La scelta stilistica di Bella Storia conferma ancora una volta la tendenza attuale di Fedez di mettersi in gioco e sperimentare con la sua musica, uscendo dal suo sound più riconoscibile.

Il significato del testo di Bella Storia di Fedez

Fedez vuole parlare d’amore! Con i capelli tinti color dell’arcobaleno, e il simbolo della pace dietro la nuca, così Fedez ha voluto presentare il suo nuovo singolo Bella Storia, parlando del sentimento più alto che c’è, l’amore e il suo potere:

Se proprio devo cucirmi addosso un simbolo voglio che sia quello della pace. Siate gentili, la violenza non ha mai fatto ridere. Mai sottovalutare l’amore: siamo ancora vivi no? E allora usiamolo questo cuore! Fedez

Queste le parole di Fedez, che con il brano Bella Storia vuol parlare dell’importanza del lasciarsi andare, del vivere le emozioni e i sentimenti senza paure; buttarsi senza freni in una relazione e godere così di ogni attimo. Questo è il vero significato del testo di Bella Storia.

La canzone sarà disponibile su tutti gli store a partire da oggi 25 settembre, e anche se molti fan chiedono a gran voce un nuovo album, Fedez comunica di non sapere quando uscirà un altro disco, non è quindi ancora in programma.

Avrà deciso di godersi con calma il suo amore e la sua vita con la moglie Chiara Ferragni? Aggiungiamoci il fatto che, per un recente infortunio sul campo di basket, Fedez dovrà stare a riposo e muoversi con le stampelle per il prossimo periodo… Per un nuovo album dovremo aspettare ancora un po’!

Dopo aver letto il testo qui sotto, lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi di Bella Storia!

Il testo di Bella Storia

penso spesso all’inizio di tutto

questo penso spesso all’inizio di tutto

questo penso spesso alla fine di tutto

ma tu puoi darmi di più

baciarci dopo aver litigato

farfalle sopra un campo minato

il tuo sguardo mi uccide

mi ricordi lo stato

sei la cosa giusta ma per l’uomo sbagliato

noi che proviamo a fuggire da qua

sembrava un film ma era pubblicità

amami sottovoce

se non ti rubano idea

potremmo toglierci tutto come i figli dei fiori

e fare l’arcobaleno con i colori dei soldi

scopare nel letto dei tuoi genitori

fare più scena del crimine

e invece restiamo freddi

due stanze, due letti

ti asciughi i capelli

io fumo confetti

mi prende la mano

ci mette più curry

e ci viene da ridere

penso spesso all’inizio di tutto

questo penso spesso….

che spreco disumano non baciarci da un po’

possiamo fare fuoco come nelle banlieues

possiamo fare bella storia bella storia bella

e non sentiamo male ci sentiamo fighi

prende bene quando sorridi

possiamo fare bella storia bella, storia bella storia bella

e il vicino ci sente (a che pensi vicino che pensi?)

che non è male la musica

ho preso pure il gelato

ma che palestra e palestra

vieni qui che giochiamo

mentre fuori diluvia

potremmo prendere un taxi

come De Niro

spegnere tutte le luci a San Siro

non mi passerai mai come l’ultimo tiro

fai più scena del crimine

che spreco disumano non baciarci da un po’

possiamo fare fuoco come nelle banlieues

possiamo fare bella storia bella, storia bella storia bella

se non sentiamo male non ci sentiamo vivi

prende male quando sorridi

possiamo fare bella storia bella,

storia bella storia bella, bella storia bella

bella st0ria bella, bella storia bella

storia bella st0ria bella

penso spesso all’inizio di tutto

questo penso spesso all’inizio di tutto

questo penso spesso alla fine di tutto

ma tu puoi darmi di più

bella storia bella, storia bella storia bella

se non sentiamo male noi ci sentiamo vivi

prende bene quando tu mi sorridi

possiammo fare bella storia bella