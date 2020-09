Esce il nuovo singolo di Frah Quintale dal titolo “Due Ali” estratto dal suo ultimo album “Banzai (Lato Blu)” insieme ad un videoclip che ha caricato lo stesso artista sul suo canale YouTube. La regia e il montaggio del video sono stati affidati a Marco Jeannin. Il singolo è stato pensato per questi giorni di fine estate, con sonorità che oscillano pop e R’n’B e con un testo senza tanti fronzoli verbali. “Due Ali” è una dichiarazione d’amore su una ritmica da club.

Queste le parole scelte da Frah Quintale nei giorni scorsi per annunciare l’uscita di “Due Ali”:

«Se quest’estate ti sei abbronzato probabilmente presto tornerai pallido. Se hai fatto un viaggio avrai qualche fotografia sul telefono che presto finirà in fondo alla galleria. Se invece ti sei innamorato sarà molto più difficile tornare alla normalità. L’amore in estate ti entra sotto la pelle ed è la cosa più complicata da levarsi di dosso a settembre. Due Ali è il mio prossimo singolo, da giovedì il video è su youtube e il pezzo in radio».

Testo di “Due Ali”

(Strofa 1)

Quanto è bello fumare con te?

Quanto è buona quest’erba?

Se mi scioglierà il caldo che sale

Ci tufferemo negli occhi a vicenda

Quanto è bella l’estate con te

Anche se restiamo a casa?

Anche il tuo giardino sembra il paradiso

Come fai, come fai, come fai, come fai?



(Strofa 2)

Quanto è bello scopare con te?

Quanto cazzo sei bella?

Se ci scioglierà il caldo che sale

Ci butteremo nella doccia a vicenda

Quant’è bello restare con te

E vederti contenta?

Anche il tuo vicino forse ci ha sentito

Come fai, come fai, come fai?



(Ritornello)

Cosa ne so

Se dietro a quei due occhi da bambina

C’è il Diavolo in persona oppure no?

Cosa ne so

Se dietro a quel sorriso hai le parole

Per farmi male o guarirmi il cuore

Cosa ne so

Se resterai con me dalla mattina

Fino alla sera, una vita intera

Quello che so

È che dietro a quella schiena c’hai due ali

Per farmi volare lontano per un po’



(Strofa 3)

Se mi chiedi quello che cerco cos’è

Io ti rispondo, “La mia testa”

Se neanche tu la tua la riesci a trovare

Le cercheremo a vicenda

Quanto è bello cercarsi con te?

Tanto so che ti riesco a trovare

Anche con la luce spenta

Come fai, come fai, come fai, come fai?



(Strofa 4)

Quanto è bello guidar la tua macchina

E stare in giro fino all’alba?

Una coperta sulla spiaggia

Non so suonare la chitarra

Ma toccherò le corde che ti fanno stare meglio

Tu conterai le onde per tenermi sveglio

Come fai, come fai, come fai?



(Ritornello)

Cosa ne so

Se dietro a quei due occhi da bambina

C’è il Diavolo in persona oppure no?

Cosa ne so

Se dietro a quel sorriso hai le parole

Per farmi male o guarirmi il cuore

Cosa ne so

Se resterai con me dalla mattina

Fino alla sera, una vita intera

Quello che so

È che dietro a quella schiena c’hai due ali

Per farmi volare lontano per un po’



(Ponte)

Quando m’hai detto che sopra noi due

Non avresti puntato una lira

Che andiamo a letto

Ma per il tuo cuore mi devo mettere in fila

Io ti ho risposto che per me era uguale

Eri solo un’amica

Guarda dove son finito

Guarda dove sei finita



(Ritornello)

Cosa ne so

Se dietro a quei due occhi da bambina

C’è il Diavolo in persona oppure no?

Quello che so

È che dietro a quella schiena c’hai due ali

Per farmi volare lontano per un po’