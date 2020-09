Il nuovo singolo di Gazzelle si intitola “Destri” e rappresenta il primo singolo di lancio del nuovo album

Dopo aver tappezzato Roma e Milano con dei cartelloni pubblicitari che recitavano la frase “Non è colpa mia“, l’amatissimo cantautore Gazzelle ha annunciato l’uscita del nuovo singolo Destri. È ora possibile ascoltare il brano su tutte le piattaforme digitali.

Dopo la pubblicazione del brano benefico Ora che ti guardo bene, scritto e rilasciato nei mesi di lockdown, l’artista è tornato con quello che rappresenta il singolo di lancio del nuovo album.

“È sempre una sensazione strana quando esce una canzone nuova” ha scritto, “quando un pezzo di me si stacca e arriva un po’ ovunque“. Difficile da spiegare, ha aggiunto, comunicando la sua speranza di vedere quel pezzo di sé congiungersi con altre singole parti appartenenti al pubblico. “Spero che si facciano un po’ di compagna insieme“, ha dichiarato.

Copertina di Destri

Un brano particolarmente malinconico che rivive gli ultimi momenti passati con la persona amata prima della separazione. Ma non sembrano esserci delle colpe, da nessuna delle due parti.

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce, non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri, al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì Estratto dal testo di Destri

Destri rappresenta il ritorno di uno dei cantautori più apprezzati e amati della scena musicale attuale. L’ultimo album di Gazzelle ha venduto più di 50mila copie e il pubblico scalpitava all’idea di poter ascoltare nuovi brani inediti.

Voi siete contenti del suo ritorno? Cosa ne pensate di Destri? Lasciateci un commento con la vostra opinione!

Testo di Destri di Gazzelle

All’improvviso sei volata via

Lasciando indietro una nuvoletta

Almeno meritavo una bugia, chessò

Almeno l’ultima sigaretta

Siamo due fiori cresciuti male

Sul ciglio della tangenziale, all’ombra di un ospedale

Te l’ho già detto una volta, mi ricordavi il mare

Le luci di Natale, gli schiaffi sul sedere e lo spazzolino uguale

La Panda manuale bruciare in una notte come una cattedrale

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce, non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri, al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

A quando andava tutta a gonfie vele

E mi faceva stare bene

Che mischiavi romano e l’inglese



Te l’ho già detto una volta, mi ricordavi il mare

Gli occhiali di mia madre, le 4 del mattino

Le Winston Blue smezzate, le facce come zombie

Svegliarti mentre dormi, come le cazzo di zanzare

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce, non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri, al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce, non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri, al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì