Il cantante inglese Yungblud pubblica il video del nuovo singolo “god save me, but don’t drown me out” che lo vede per la prima volta regista

Il prossimo 13 novembre uscirà il primo album di Yungblud, Weird!, ma in attesa il cantante inglese ci fa ascoltare il nuovo singolo “god save me, but don’t drown me out“. Uscito anche il video ufficiale diretto per la prima volta proprio dall’artista.

Il giovane ha sempre mostrato la sua esuberante personalità e continua tutt’oggi a sfidare stereotipi sociali promuovendo la necessità di credere in se stessi. Non bisognerebbe vergognarsi di essere esattamente come si è, è il messaggio che vuole trasmettere. Un artista che ama sperimentare e che anche questa volta ha voluto esprimere il proprio essere e la propria visione attraverso la musica.

“Ridefiniamo insieme cosa significa essere diversi, abbraccia la stranezza, non accontentarti mai di non essere al 100% te stesso anche se questo significa essere quindici persone allo stesso tempo“. Ha utilizzato queste parole per presentare l’album Weird! che rappresenterà il suo primo vero disco, dopo il rilascio di un paio di EP e una serie di singoli e collaborazioni. L’ultima quella con i Bring Me The Horizon, Obey.

Il nuovo singolo non è altro che la messa in musica di questa riflessione, la volontà di andare avanti e non vergognarsi di chi si è anche dinnanzi alle difficoltà e ai periodi bui. “Non lascerò che le mie insicurezze definiscano chi sono / Non perderò la mia vita solo perché sono stato incasinato / Perché non importa“, canta Yungblud, che ha voluto dedicare il brano e il video ufficiale a “tutti coloro che rimangono ore a letto a domandarsi perché non sono abbastanza“.

Per la prima volta c’è proprio lui alla regia, accompagnato da Gavin Gottlich, e con questo video ha voluto rappresentare visivamente la depressione, che non ha mai fatto mistero di aver vissuto. Inizia infatti proprio con l’immagine di un giovane incapace di sentire. Tutti urlano intorno a lui ma i suoi pensieri lo portano a isolarsi completamente e a distaccarsi dalla realtà. A intervenire sarà un personaggio davvero particolare, un peluche enorme che lo accompagnerà in diverse avventure e non farà altro che mostrargli chi è veramente.

“Se ti sentirai mai come se non riuscissi ad andare avanti, sappi che può migliorare. Tu sei brillante, sei unico e non ci sarà mai un altro te lì fuori e ci sarà per sempre un solo te. Non aver paura di chiedere aiuto“, ha concluso, incentivando tutti a far emergere il proprio “peluche” interiore.

In attesa di poter ascoltare l’album Weird! fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo singolo!

Traduzione di god save me, but don’t drown me out di Yungblud

[Verso 1]

Cerco di calmarmi prima di dormire

Perché non so dove sono appena stato

E la mattina sembra così lontana

E la droga ha appena fatto effetto, quindi sono sveglio



[Ritornello]

Non sprecherò la mia vita perché sono stato incasinato

Perché non importa

Quindi spreca il mio tempo, Dio salvaci tutti

E i muri, si frantumeranno

E non lascerò che le mie insicurezze definiscano chi sono

Non sprecherò la mia vita perché sono stato incasinato

Perché non importa

[Verso 2]

Faccio un respiro e cerco di pensare lucidamente

Perché c’è così tanta pressione nel mio fottuto cervello

E il mio sangue corre veloce perché sono rovinato

E le mie spalle pesano più di quanto io riesca a tenere

(Non riesco fottutamente a mantenerlo)

[Ritornello]

Non sprecherò la mia vita perché sono stato incasinato

Perché non importa

Quindi spreca il mio tempo, Dio salvaci tutti

E i muri, si frantumeranno

E non lascerò che le mie insicurezze definiscano chi sono

Non sprecherò la mia vita perché sono stato incasinato

Perché non importa

[Bridge]

Dio salvaci, Dio salvaci tutti (x9)

[Ritornello]

Non sprecherò la mia vita perché sono stato incasinato

Perché non importa

Quindi spreca il mio tempo, Dio salvaci tutti

E i muri, si frantumeranno

E non lascerò che le mie insicurezze definiscano chi sono

Non sprecherò la mia vita perché sono stato incasinato

Perché non importa

[Outro]

Buona notte a tutti

Ci vediamo domani

Sai, penso che staremo bene

Testo di god save me but don’t drown me out di Yungblud

[Verse 1]

Calm me down before I sleep

‘Cause I don’t know where I’ve just been

And the morning seems so far away

And the drugs just hit, so I’m wide awake

[Chorus]

Not gonna waste my life ‘cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

So waste my time, and God save all of us

And the walls, they’ll shatter

And I won’t let my insecurities define who I am, I am

Not gonna waste my life ‘cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

[Verse 2]

Take a breath and try to think straight

‘Cause therе’s so much pressure on my fuckin’ brain

And my blood runs thin ‘cause I’m off my facе

And my shoulders weigh more than I can take

(I can’t fucking take it)

[Chorus]

Not gonna waste my life ‘cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

So waste my time, and God save all of us

And the walls, they’ll shatter

And I won’t let my insecurities define who I am, I am

Not gonna waste my life ‘cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

[Bridge]

God save, God save all of us (x9)

[Chorus]

Not gonna waste my life ‘cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

So waste my time, and God save all of us

And the walls, they’ll shatter

And I won’t let my insecurities define who I am, I am

Not gonna waste my life ‘cause I’ve been fucked up

‘Cause it doesn’t matter

[Outro]

Goodnight, everybody

See you tomorrow

I think we might be alright, you know