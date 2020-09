Due anni dopo il suo ultimo album Zayn Malik è tornato a pubblicare nuova musica: ecco il singolo “Better”

Settimana da ricordare per Zayn Malik che solo ieri ha annunciato la nascita della sua primogenita avuta dalla compagna, la modella Gigi Hadid. Oggi torna invece sulla scena musicale e lo fa con il nuovo singolo Better, accompagnato dal suo video ufficiale.

Il brano arriva due anni dopo la pubblicazione del suo secondo album, Icarus Fall, e sebbene nel tempo abbia collaborato con alcuni artisti questo singolo rappresenta il suo vero e proprio ritorno. Si tratta del singolo di lancio del nuovo progetto discografico sulla quale avrà pieno controllo creativo. “Zayn sta facendo la musica che ha sempre voluto fare“, si legge nel comunicato d’uscita.

Il genere che predilige sembra essere quello R&B e Better ne è l’ennesima prova. Un brano che parla di seconde possibilità ricevute in amore, tanto che il pubblico pensa si possa riferire agli alti e bassi avuti proprio con l’attuale fidanzata.

“Solo per questa volta, ascolta quello che sto provando a dire

So che potresti non provare lo stesso

Ma ti amo

Te lo dico, io ti amo” Estratto dal testo di Better

L’uscita del singolo è stata accompagnata dal video ufficiale nel quale Zayn passeggia vincolato in una stanza, mettendo in mostra i suoi numerosi tatuaggi.

Zayn nel video di Better

Nella giornata di ieri il cantante ha dato la notizia della nascita della figlia, condividendo una tenera foto e delle dolci parole. Gigi Hadid ha partorito proprio lo scorso weekend, rendendo questa una settimana indimenticabile per il giovane.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul suo terzo album, date un ascolto al nuovo singolo e fateci sapere cosa ne pensate del suo ritorno.

Traduzione di Better di Zayn

[Verso 1]

Spero di lasciare solo energie positive sul pavimento del tuo salotto

Fa così male sapere di non averlo fatto quando mi hai chiesto di più

Tuo papà probabilmente mi ama più ora di quanto non abbia mai fatto

Perché ne sono finalmente uscito

Sì, ci siamo abbattuti

[Pre-Ritornello]

Perché a volte è meglio in quel modo

Devo lasciar andare affinché il tuo cuore non si spezzi

Perché ti amo

Sì tesoro, ti amo

Solo quest’ultima volta, ascolta quello che sto cercando di dire

So che potresti non provare la stessa cosa

Ma ti amo

Te lo dico chiaro, ti amo

[Ritornello]

Perchè? Perché aspettare di litigare?

Proviamoci

O dirò addio mentre è ancora giusto

Possiamo risparmiare le lacrime nei tuoi occhi?

Ti sto facendo piangere

Perché aspettare di odiare, possiamo salvare l’amore?

[Verso 2]

Ci sono caduto, sto cadendo, sono per te

Non posso lasciar cadere anche te per terra

È un rischio prendere ancora più parti di te

Ancora nella mia mente a volte, lo devo ammettere

Come un crimine in giudizio, sono stato assolto

Io e te non eravamo destinati, non eravamo compatibili

Come fosse un guanto, odio ammetterlo

[Pre-Ritornello]

Perché ovviamente torniamo indietro

Quindi perché dovremmo rovinarlo?

Nel profondo, siamo riarrangiati

Ora tu vuoi chiedere per i nomi

Non possiamo lasciare che questa frutta vada a male

Mentre diciamo cose che non possiamo rimangiare

Nel profondo, siamo riarrangiati

Dimmi che senti lo stesso

[Ritornello]

Perchè? Perché aspettare di litigare?

Proviamoci

O dirò addio mentre è ancora giusto

Possiamo risparmiare le lacrime nei tuoi occhi?

Ti sto facendo piangere

Perché aspettare di odiare, possiamo salvare l’amore?

Testo di Better di Zayn

[Verse 1]

Hope I only leave good vibes on your living room floor

It hurts so bad that I didn’t when you asked for more

Your dad probably loves me more than he ever did now

‘Cause I finally got out

Yeah, we finally knocked down

[Pre-Chorus]

‘Cause sometimes it’s better that way

Gotta let it go so your heart don’t break

‘Cause I love you

Yeah, baby, I love you

Just this one time, hear what I’m tryna say

Know you might not feel quite the same way

But I love you

I tell you, I love you

[Chorus]

Why? Why wait to fight?

Give it a try

Or I’ll say goodbye while it’s right

Can we save tears in your eyes?

I’m making you cry

Why wait to hate, can we save love?

[Verse 2]

I fell in, I’m falling, I’m for you

I can’t let you fall through the floor too

It’s a gamble to take any more of you

Still in my mind sometimes, I must admit it

Like it’s a crime on trial, I got acquitted

Me and you wasn’t meant, we wasn’t fitted

Like it’s a glove, I hated to admit it

[Pre-Chorus]

‘Cause obviously, we go back

So why would we ruin that?

In too deep, we’re rearranged

Now you wanna ask for names

We can’t let this fruit go bad

Sayin’ things we can’t take back

In too deep, we’re rearranged

Say you feel the same

[Chorus]

Why? Why wait to fight?

Give it a try

Or I’ll say goodbye while it’s right

Can we save tears in your eyes?

I’m watching you cry

Why wait to hate, can we save love?