Circondato da Booty.

In questo video musicale invidio enormemente il cantante trap C. Tangana.

Sta diventando molto famoso nel mercato spagnolo con tutti i suoi ultimi singoli, uno di questi è Mala Mujer ed ora sta puntando fortemente all’America Latina. Per conquistare quella terra ha chiesto aiuto ad una cantante molto amata nel territorio… ed anche da me.

Chi è costei? C. Tangana ha pubblicato il suo nuovo singolo Booty con Becky G.

Tangana ha reclutato la cantante latina più famosa in questo momento. I due eseguono Booty in modo seducente e sembrano orgogliosi di quel dono che madre matura gli ha donato.

Il video musicale di Booty

Ovviamente il video musicale di Booty non vincerà alcun premio, ma muoio d’invidia nel vedere Tangana insieme a Becky G e circondato dai culi di quelle bellissime ragazze.

Non so se Booty diventerà mai una hit, ma grazie a Becky G questo singolo sarà ben accolto in America Latina.

La vera star di questa canzone è Becky G e non C. Tangana… ma questo sembra abbastanza scontato.

Testo di Booty con Becky G e C. Tangana

Quiere que me anime a bailar

Pero yo bailo quietecito mamá

(Me da la gana)

Pongo cara de que no pasa ná

(Como un booty, booty)

Mientras empujas ese booty pa’ atrás

Oh na na na

Mientras empujas ese booty pa’ atrás

Oh na na na

Oh na na na

Mientras empujo to ese booty pa’ atrás

Oh na na na

Pongo cara de que no pasa ná

Pa’ atrás pa’ atrás pa’ atrás

Papi te dejo que te acerques un poco mas

Pa’ atrás pa’ atrás pa’ atrás

Este culo lo heredé de mi mamá

Booty (x10)

You say you like my booty

And I know you wanna do me

Booty (x10)

Te wine hasta abajo disfruta el amor

Think you need a snack

Candy Becky G

Te pongo a babear si bailo para ti

Yo soy mala mujer si vengo pa’ Madrid

Agárrate fuerte si juegas aqui

Papito, tu sabes

(?) no quieres que acabe

Pa’ arriba Pa’ abajo

Oh na na na

Mientras empujas ese booty pa’ atrás

Oh na na na

Oh na na na

Mientras empujo to ese booty pa’ atrás

Oh na na na

Pongo cara de que no pasa ná

Cuando vi su cara

No se cómo se llama

Asegura hablar sin decir nada

Tráelo sin pijama

Quiere conocer to’ los rincones de mi cama

Cuando quieras te hago visita guiada

Aqui tienes tu butaca reservada

Ponme ese culo tuyo encima de mi cara

Quiero dar, las gracias a tu mamá

Por esa forma de andar

Ahuecate para cenar

Los demás me dan igual

Que aqui nadie ha visto na’

No te tienes que preocupar

Pon esa chapa a vibrar

Oh na na na

Mientras empujas ese booty pa’ atrás

Oh na na na

Oh na na na

Mientras empujo to ese booty pa’ atrás

Oh na na na

Pongo cara de que no pasa ná