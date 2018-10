Oggi è il giorno che segna il ritorno di Ellie Goulding.

Ellie Gouldingha presentato il suo nuovo singolo dal titolo Close To Me con Swae Lee ieri sera alle 7:30 pm ora italiana su BBC Radio 1.

Subito dopo questa esclusiva prima esecuzione, Close To Me è stata rilasciata su tutte le piattaforme digitali.

Prodotta da Diplo, Close To Me è il primo singolo ufficiale del tanto atteso quarto album in studio di Ellie (il seguito di Delirium, disco uscito nel 2015).

Ripetilo dopo di me: Close To Me sarà un grande successo!

Ebbene si, questa traccia è molto commerciale e farà bene in radio. Ne sono ampiamente sicuro!

Voglio fare però una piccola puntualizzazione. Questo primo singolo sarà molto mainstream ma il resto dei brani saranno sicuramente un po’ più sofisticati e maturi. Ellie ha deciso di accontentare tutti i gusti.

“Non voglio essere nessuno senza il tuo corpo vicino a me. E non vorrei nessuno vicino a me se non ci fossi tu”, canta vulnerabilmente Ellie Goulding nel ritornello di Close To Me.

Swae Lee funziona perfettamente anche in questa canzone – sicuramente sa come “comportarsi” in una canzone pop – e Diplo ha dato a Close To Me un beat molto dolce.

Il tutto funziona alla perfezione e sono sicuro che la traccia diventerà un grande successo discografico.

Testo di Close To Me di Ellie Goulding

Even though we both know we’re liars

And we start each other’s fires

We just that we’ll be alright

Even though we’re kicked out the party ‘cause we both hate everybody

We’re the ones they wanna be like

So don’t let me down

Keep me in trouble

Born to be wild

Out in the jungle

And I don’t wanna be somebody without your body close to me

And if it wasn’t you I wouldn’t want anybody close to me

‘cause I’m an animal, animal

Like animal, like you

And I don’t wanna be somebody without your body close to me

You can never come too close for comfort

I had to cut my bitch off, she bein’ stubborn (Stubborn)

I make it known I fuck with you, not undercover (‘Cover)

And when I jump in, I’m burnin’ rubber (Yeah, skrrt)

Iced out body, didn’t go to college (Yeah, yeah)

Price tag poppin’, then you on a private (Then you on a)

Don’t say “Sorry,” everyone’s watchin’ (Everyone)

When you’re where I am, everything’s timeless (Yeah, yeah)

And I don’t wanna be somebody without your body

Close to me

And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody

Close to me (Yeah, yeah)

‘Cause I’m an animal, animal-al

Like animal, like you

And I don’t wanna be somebody without your body

Close to me (Yee)

Close to me

Close to me (Woo)

Yeah

Animal, animal-al

Like animal, like you

And I don’t wanna be somebody without your body (Yeah)

Close to me

And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody

Close to me (Yeah, yeah)

Because I’m an animal, animal-al

Like animal, like you

And I don’t wanna be somebody without your body

Close to me

Close to me

(To me)

Close to me

Iced out body, didn’t go to college (Yeah)

Don’t say “Sorry,” everyone’s watchin’

And I don’t wanna be somebody without your body

Close to me

And if it wasn’t you, I wouldn’t want anybody

Close to me (Yeah, yeah)

‘Cause I’m an animal, animal-al

Like animal, like you

And I don’t wanna be somebody without your body

Close to me (Woo)

Traduzione di Close To Me di Ellie Goulding

Anche se sappiamo entrambi che siamo bugiardi e ci istighiamo a vicenda

sappiamo che staremo bene

anche se verremo buttati fuori a calci dalla festa perchè entrambi odiamo tutti

siamo quelli che loro vorrebbero essere

Quindi non deludermi

mantienimi nei tuoi problemi

sono nata per essere selvaggia

fuori dalla giungla

E non voglio essere qualcuno senza il tuo corpo

vicino a me

e se non fossi tu, non vorrei nessun altro

vicino a me sì sì

perchè sono un animale, animale

animale, come te

e non voglio essere qualcuno senza il tuo corpo

vicino a me

Non puoi mai avvicinarti troppo per avere conforto

dovevo chiudere con la mia ex, lei era testarda

le ho fatto sapere che ho sco*ato con te, non di nascosto

e quando sono saltato dentro, sto bruciando la gomma

corpo gelato, non sono andato al college

il cartellino del prezzo che scoppia, tu vai su un aereo privato non dire ‘mi dispiace’, tutti stanno guardando

quando sei dove sono io, tutto è senza tempo

E non voglio essere qualcuno senza il tuo corpo

vicino a me

e se non fossi tu, non vorrei nessun altro

vicino a me sì sì

perchè sono un animale, animale

animale, come te

e non voglio essere qualcuno senza il tuo corpo

vicino a me

vicino a me

Vicino a me

sì

Animale, animale

animale, come te

E non voglio essere qualcuno senza il tuo corpo

vicino a me

e se non fossi tu, non vorrei nessun altro

vicino a me sì sì

perchè sono un animale, animale

animale, come te

e non voglio essere qualcuno senza il tuo corpo

vicino a me

vicino a me

A me

vicino a me