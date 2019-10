E scoprire che il giorno migliore è proprio quello che domani arriverà sai la vita non si può insegnare il sole nasce quando arriva l’alba C’è chi non sa che esistono arcobaleni senza pioggia scrivi la tua storia arcobaleni senza pioggia scrivi la tua storia arcobaleni senza pioggia

Che male c’è a provare confusione se la cultura è soltanto un bisbiglio e la rete fede nazionale dimmi com’è cos’è che posso fare per farti capire che i veri eroi non sanno volare Chiudi gli occhi e immagina di essere nuvola senza pioggia ed elettricità di essere una pagina bianca scrivi adesso la tua storia scrivi adesso la tua storia

Che male c’è ad essere normale avere una casa, dei figli, un lavoro ed una moglie da amare magari non è la vita che volevi fare ma è la tua ed è proprio per questo che devi renderla speciale renderla speciale Chiudi gli occhi e immagina di essere nuvola di essere una pagina bianca scrivi adesso la tua storia

“La normalità oggi sembra quasi un difetto, in un mondo in cui tutti sognano di essere qualcosa di più, senza accorgersi probabilmente che la felicità il più delle volte ce l’abbiamo a portata di mano…”

Il significato più profondo del testo è che si può essere speciali anche vivendo una vita assolutamente Normale , come dice lo stesso titolo. La forza di non abbandonare i propri sogni, quella dell’alzare gli occhi al cielo per guardare una nuvola, è questo che rende ogni vita speciale, anche quella che, a primo sguardo può sembrare monotona o scontata.

Un vero e proprio inno all’essere speciali nella vita di tutti i giorni, questo è il nuovo singolo di Francesco Renga con la collaborazione di Ermal Meta . Una canzone subito orecchiabile e vicina alla vita di tutti i giorni, quella di tutti noi, soprattutto per le parole del testo, ma anche per la semplicità del video.

