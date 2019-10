Dopo solo 2 ore dall’uscita di “Lose You to Love Me” Selena Gomez ha rilasciato un ulteriore nuovo brano, “Look at Her Now“.

Il brano, uscito ieri, 24 Ottobre, è stato scritto dalla ventisettenne in collaborazione con Julia Michaels, Justin Tranter e Ian Kirkpatrick, e celebra la perseveranza della cantante/attrice nel combattere per stare meglio dopo una devastante fine di un rapporto.

Il significato

La cover di “Look at her now” di Selena Gomez

Il nuovo singolo della Gomez è un inno alla speranza, alla voglia di andare avanti e di superare una storia ormai finita.

“They fell in love one summer. A little wild for each other. Shiny ’til it wasn’t. Feels good ’til it doesn’t,” canta Selena. Tutto cambia in una relazione e tutto finisce, dunque. “Si sono innamorati durante un’estate, erano un po’ selvaggi l’uno con l’altra. Brillavano, finchè non lo facevano più. Era bellissimo, finchè non lo è stato più.”

“Of course she was sad. But now she’s glad she dodged a bullet. Took a few years to soak up the tears. But look at her now. Watch her go,” Selena continua, parlando di tutto il tempo che le è servito per guarire dopo la pesante rottura. “Certo che era triste. Ma adesso si sente come se avesse evitato un proiettile. Le ci sono voluti degli anni per asciugare le lacrime. Ma adesso guardalo. Guardala andare via.”

Il ritmo della canzone è sicuramente destinato a dominare le radio per i prossimi mesi, e non è tutto: la cantante ha infatti rilasciato il video ufficiale di “Look at Her Now”, in cui possiamo ammirarla in tutta la sua bellezza mentre balla illuminata da luci colorate sempre diverse. Non vediamo l’ora di vederla proporre questo brano live!

Ma a cosa dobbiamo questo doppio rilascio? Selena ha dichiarato in una conferenza stampa:

“Ho sentito il dovere di rilasciare queste due canzoni insieme perchè rappresentano la storia completa di come qualcuno può rialzarsi, non importa quante sfide possa lanciarti la vita.” E sui social media ha aggiunto: “Spegnete un po’ del rumore che vi circonda e vivete la vostra vita come dite voi.

Sopra trovate il video ufficiale di “Look at Her Now”; sotto, testo e traduzione del brano.

Vi piace questa nuova canzone di Selena Gomez? Fatemi sapere nei commenti!

Testo di “Look at Her Now”, Selena Gomez

They fell in love one summer

A little too wild for each other

Shiny ’til it wasn’t

Feels good ’til it doesn’t

It was her first real lover

His too ’til he had another

Oh, God, when she found out

Trust levels went way down

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet (Mm)

Took a few years to soak up the tears

But look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

Wow, look at her now

Fast nights that got him

That new life was his problem

Not saying she was perfect

Still regrets that moment

Like that night

Wasn’t wrong, wasn’t right, yeah

What a thing to be human (What a thing to be human)

Made her more of woman (Made her more of a woman)

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet (Mm)

Took a few years to soak up the tears

But look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now (Look at her now)

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

Wow, look at her now

Wow, look at her now

She knows she’ll find love (She knows)

Only if she wants it

She knows she’ll find love (She knows)

She knows she’ll find love (She knows)

Only if she wants it

She knows she’ll find love (She knows)

On the up from the way down

Look at her now, watch her go

Mm-mm, look at her now, mm-mm (Oh)

She knows she’ll find love (She knows she will)

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Look at her now, yeah (Look at her now)

She knows she’ll find love (She knows she will)

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Wow, look at her now

Significato di “Look At Her Now”, Selena Gomez

Si innamorarono un’estate

in maniera troppo folle per entrambi

È stato lucente finché non lo era più

Sembrava bello finché non lo era più

era il primo amore per lei

anche per lui finché non ne ha avuto un altro

Oh, Dio, quando lei l’ha scoperto

la fiducia venne meno

ovviamente lei era triste

ma adesso è felice di aver evitato un proiettile

c’è voluto un po’ per assorbire tutte le lacrime

ma guardala adesso, guardala andare via

guardala adesso

le notti veloci che lo hanno preso

quella nuova vita era un suo problema

senza dire che lei fosse perfetta

e ancora rimpiange quel momento

come quella notte

non era sbagliato, non era giusto

che cosa strana essere umani

ancora di più per una donna

ovviamente lei era triste

ma adesso è felice di aver evitato un proiettile

c’è voluto un po’ per assorbire tutte le lacrime

ma guardala adesso, guardala andare via

Guardala adesso

lei sa che troverà l’amore

solo se lei vuole

lei sa che troverà l’amore

lei sa che troverà l’amore

solo se lo vuole

lei sa che troverà l’amore

sulla punto più alto della sua discesa

guardala adesso, guardala andare via