“Lose You To Love Me” è il primo singolo di Selena Gomez che va ad anticipare l’uscita del terzo album della cantante e attrice.

Dopo aver tenuto sulle spine il pubblico con una serie di post criptici, aveva ufficializzato l’uscita del brano allegando alcune frasi del testo ad alcune foto che la ritraevano da piccola, come se quello che stesse per arrivare l’avesse portata a riflettere sul suo percorso di vita.

E un po’ così è stato. “Lose You To Love Me” è infatti un inno all’amore verso la propria persona, che spesso si rischia di perdere nel momento in cui ci si immerge totalmente in una situazione tossica dalla quale è difficile uscire.

Ma Selena ce l’ha fatta e ha chiuso finalmente un capitolo.

“Andavamo sempre alla cieca

Avevo bisogno di perderti per amarmi

Questo ballo, mi stava lentamente uccidendo

Avevo bisogno di odiarti per amarmi

[…]

E ora il capitolo è chiuso e andato

Ed è un addio, un addio per noi”

Il capitolo ha un nome e un cognome: Justin Bieber. La relazione tra i due, andata avanti per anni con tira e molla, si è ufficialmente conclusa lo scorso anno. Un paio di mesi dopo il cantante ha ufficializzato la frequentazione con la modella Hailey Baldwin, con la quale si è sposato solo alcuni mesi più tardi.

“In due mesi ci hai sostituito

Come se fosse facile

Mi hai fatto pensare che me lo meritassi

Nel bel mezzo della guarigione”

Selena ha dichiarato di essere finalmente arrivata a un punto e di non essere più nella stessa bolla emotiva nella quale si trovava quando ha scritto la canzone.

Il video musicale, rilasciato in contemporanea al brano, la vede come unica protagonista mentre quasi racconta come se fosse in un confessionale le sue emozioni cantando il brano.

Ma nonostante il dolore passato lei termina con il sorriso, perchè ora ha finalmente ritrovato se stessa.

“Voglio che le persone provino speranza. Sappiate che uscirete dalla situazione in cui vi trovate più forti di prima, e in una versione migliore di voi stessi”.

Con queste parole ha voluto rilasciare la canzone al pubblico.

Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo Lose You To Love Me

[Verse 1]

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

Set fires to my forest

And you let it burn

Sang off-key in my chorus

‘Cause it wasn’t yours

I saw the signs and I ignored it

Rose-colored glasses all distorted

Set fire to my purpose

And I let it burn

You got off on the hurtin’

When it wasn’t yours, yeah

[Pre-Chorus]

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dance, it was killing me softly

I needed to hate you to love me, yeah

[Chorus]

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me, yeah

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me

[Verse 2]

I gave my all and they all know it

Then you tore me down and now it’s showing

In two months, you replaced us

Like it was easy

Made me think I deserved it

In the thick of healing, yeah

[Pre-Chorus]

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dance, it was killing me softly

I needed to hate you to love me, yeah

[Chorus]

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me, yeah

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me

[Bridge]

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

Set fires to my forest

And you let it burn

Sang off-key in my chorus

[Chorus]

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to hate you to love me, yeah

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

[Outro]

And now the chapter is closed and done

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

And now it’s goodbye, it’s goodbye for us

Traduzione del testo di Lose You To Love Me

[Verso 1]

Mi hai promesso il mondo e io ci sono cascata

Ti mettevo per primo e tu lo adoravi

Hai incendiato la mia foresta

E hai lasciato che bruciasse

Cantavi stonato nel mio ritornello

Perchè non era tuo

Ho visto i segnali e li ho ignorati

Occhiali color rosa tutti distorti

Hai incendiato il mio obbiettivo

E io l’ho lasciato bruciare

Ti è andata bene sul dolore

Quando non era tuo, già

[Pre-Ritornello]

Andavamo sempre alla cieca

Avevo bisogno di perderti per amarmi

Questo ballo, mi stava lentamente uccidendo

Avevo bisogno di odiarti per amarmi, già

[Ritornello]

Per amare, amare, sì

Per amare, amare, sì

Per amare, sì

Avevo bisogno di perderti per amarmi, già

Per amare, amare, sì

Per amare, amare, sì

Per amare, sì

Avevo bisogno di perderti per amarmi

[Verso 2]

Ho dato il mio tutto e tutti lo sanno

Poi mi hai abbattuto e ora è palese

In due mesi, ci hai sostituito

Come se fosse facile

Mi hai fatto pensare che me lo meritassi

Nel bel mezzo della guarigione, già

[Pre-Ritornello]

Andavamo sempre alla cieca

Avevo bisogno di perderti per amarmi

Questo ballo, mi stava lentamente uccidendo

Avevo bisogno di odiarti per amarmi, già

[Ritornello]

Per amare, amare, sì

Per amare, amare, sì

Per amare, sì

Avevo bisogno di perderti per amarmi, già

Per amare, amare, sì

Per amare, amare, sì

Per amare, sì

Avevo bisogno di perderti per amarmi

[Bridge]

Mi hai promesso il mondo e io ci sono cascata

Ti mettevo per primo e tu lo adoravi

Hai incendiato la mia foresta

E hai lasciato che bruciasse

Cantavi stonato nel mio ritornello

[Ritornello]

Per amare, amare, sì

Per amare, amare, sì

Per amare, sì

Avevo bisogno di odiarti per amarmi, già

Per amare, amare, sì

Per amare, amare, sì

Per amare, sì

Avevo bisogno di perderti per amarmi

Per amare, amare sì

Per amare, amare, sì

Per amare, sì

[Outro]

E ora il capitolo è chiuso e andato

Per amare, amare, sì

Per amare, amare, sì

Per amare, sì

E ora è un addio, è un addio per noi