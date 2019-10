Con Se Ti Potessi Dire, Vasco Rossi fa un bilancio della propria vita: ecco testo, significato e video del nuovo singolo

Il nuovo singolo di Vasco Rossi, uscito in queste ore, ha un titolo che rimanda ad una sorta di confessione, e in effetti, il rocker con Se Ti Potessi Dire si racconta a cuore aperto, facendo un bilancio della propria vita artistica e non solo.

Un testo importante, come lo stesso Vasco ha voluto sottolineare, il più importante della propria carriera, e un accompagnamento musicale accattivante, mai monotono, che gioca con suoni dinamici e ritmati, in un infallibile Vasco style.

Come lo stesso Vasco l’ha descritta, Se Ti Potessi Dire potrebbe essere la canzone “ultima e definitiva“, una sorta di eredità emozionale che Vasco regala ai suoi fan, in attesa del doppio album e dvd che uscirà il 6 dicembre.

Il significato del testo di Se Ti Potessi Dire

Il testo del singolo Se Ti Potessi Dire è allo stesso tempo semplice e poetico, semplice nelle parole e poetico nell’immagine di vita che riporta. Con Se Ti Potessi Dire Vasco fa un bilancio della sua vita, dei suoi errori, dei momenti dei quali non va fiero e quelli che gli hanno fatto rischiare la sanità mentale e la stessa vita.

“Sempre sul filo” si racconta il rocker, una vita spericolata, come cantava anni fa, ma una vita che valeva la pena vivere proprio così, con gli stessi errori, le stesse malinconie, e come dice lo stesso testo, anche le stesse delusioni. Perché non si può vivere senza emozioni, belle o brutte che siano, la vita va vissuta a pieno, a braccia aperte.

Il video ufficiale di Se Ti Potessi Dire

Il singolo di Vasco Rossi è stato accompagnato anche da un video ufficiale, diretto da Pepsy Romanoff (regista che segue e filma l’artista ormai da 4 anni), che mostra il cantante in sala di registrazione, mentre esegue la sua canzone insieme ai musicisti che lo accompagnano.

Un video semplice, ma in perfetto stile rock, con una vena di malinconia nella scelta fotografica. Perfetto.

Di seguito il testo integrale della canzone Se Ti Potessi Dire. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti!

Il testo di Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi

Se ti potessi dire

Quante volte ho voluto morire

Quante volte camminando sul filo

Sono stato, sono arrivato vicino

All’inferno

Della mente

Quell’inferno

Che esiste veramente

Se ti potessi dire

Quante volte ho pianto per capire

Quante volte sono stato sul punto

Di lasciarmi andare

All’inferno

Della mente

Quell’inferno che esiste veramente

Esiste veramente

Se potessi raccontarti per davvero

Le abitudini di cui non vado fiero

Le malinconie, le nostalgie perfino dei rimpianti

Per le cose che se avessi adesso ancora qui davanti

Le rifarei esattamente così sì

Stessi errori stesse passioni

E le stesse delusioni

Sì

Se ti potessi dire

Quante volte ho voluto rischiare

Da una parte l’equilibrio mentale

E dall’altra volare

Sull’inferno

Della mente

Quell’inferno

Che esiste veramente

Esiste veramente

Se potessi raccontarti per davvero

Le abitudini di cui non vado fiero

Le malinconie, le nostalgie perfino dei rimpianti

Per le cose che se avessi adesso ancora qui davanti

Le rifarei esattamente così sì

Stessi errori stesse passioni

E le stesse, stesse, stesse delusioni sì

Vivere per amare

Vivere per sognare

Vivere per rischiare

E vivere per diventare

Vivere per adesso

Vivere lo stesso

Vivere per errore

E Vivere con passione

Vivere solamente

Vivere continuamente

Vivere senza ricordo

E senza rimpianto

Dairarara

Senza rimpianto

Dairarara

Senza rimpianto

Dairarara

Senza rimpianto

Se ti potessi dire