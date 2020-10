Anche per questa settimana che sta per iniziare, eccoci pronti a consigliare cosa guardare sui principali canali di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Ad essere sinceri, in questa settimana a cavallo tra ottobre e novembre, le uscite per ragazzi ed adolescenti non sono molte, e ci troviamo a suggerirvi un solo film in particolare, che ad ogni modo rimane imperdibile. Si tratta di Spider-Man: Un Nuovo Universo, un film d’animazione che sarà reso disponibile su Netflix.

Film per ragazzi in uscita su Netflix il 29 Ottobre 2020

Spider-Man: Un Nuovo Universo

Disponibile dal: 29 ottobre 2020

29 ottobre 2020 Cast di voci : Tommaso Di Giacomo, Stefano Crescentini, Roisin Nicosia (ed. italiana)

: Tommaso Di Giacomo, Stefano Crescentini, Roisin Nicosia (ed. italiana) Genere: Animazione

Spider-Man: Un Nuovo Universo è un film d’animazione del 2018, diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, ed è basato sul fumetto del Ragnoverso. La trama racconta di un giovane Spider-Man che dovrà salvare la città di New York dal terribile Kingpin.

Il protagonista della storia è Miles Morales, un adolescente di Brooklyn grande ammiratore di Spider-Man che ha problemi ad adattarsi nella sua nuova scuola. Timido e asociale il ragazzo verrà incoraggiato da suo zio a coltivare la sua passione per i graffiti con i quali poter sfogare tutte le sue frustrazioni. Un giorno però, mentre si allena in una zona abbandonata della metropolitana Miles viene morso da un ragno, e in poco tempo si accorge di aver sviluppato dei poteri speciali, simili a quelli del suo eroe Spider-Man.

Ben presto però Miles scoprirà il terribile piano dello spietato Kingpin che ha costruito un acceleratore di particelle che rende possibile il passaggio tra universi paralleli… Sarà proprio nella lotta per combattere Kingpin che Miles incontrerà il vero Spider-Man e… molti altri provenienti da dimensioni parallele.

Il film d’animazione sarà disponibile sulla piattaforma di Netflix a partire dal 29 ottobre 2020. Assolutamente da non perdere!

