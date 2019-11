Si sono tenuti questa notte gli American Music Awards che hanno visto trionfare gli artisti più amati dal pubblico. Ecco qui tutti i vincitori.

Archiviati gli American Music Awards 2019 che hanno decretato gli album, le canzoni e gli artisti più apprezzati dal popolo, le categorie sono state infatti interamente votate dal pubblico che ha espresso così il proprio parere.

Una delle principali protagoniste della serata è stata Taylor Swift che con le sue cinque vittorie –tra le quali “Artista dell’anno” e “Miglior album pop/rock”– si è aggiudicata ufficialmente il titolo di artista più premiata nella storia degli AMA. Oltre a essere stata eletta una delle più amate dal pubblico ha ricevuto anche il premio “Artista del decennio”.

Prima della premiazione è salita sul palco per esibirsi con un medley di alcune delle sue canzoni più famose, da “Love Story” a “I Knew You Were Trouble” così come “Shake It Off” cantata insieme alle amiche e colleghe Halsey e Camila Cabello, entrambe protagoniste di altri momenti della serata.

Mentre Camila Cabello ha portato sul palco il nuovo singolo “Living Proof” e si è esibita accanto a Shawn Mendes con la hit “Señorita” –che li ha permesso di aggiudicarsi il premio per la miglior collaborazione dell’anno– Halsey si è portata a casa la categoria “miglior canzone pop/rock” con “Without Me” per poi esibirsi con la sua “Graveyard”.

Debutto sul palco degli American Music Awards per Billie Eilish che ha vinto come artista emergente e artista alternativa rock. Ma se l’emozione è prevalsa durante i discorsi di ringraziamento la giovane è riuscita a metterla da parte e a regalare una performance –letteralmente– infuocata con la sua “All The Good Girls Go To Hell”.

L’evento, presentato da Ciara, ha visto la musica trionfare: oltre a quelle già citate numerose sono state le esibizioni degne di nota.

Kesha si è esibita con l’ultimo singolo “Raising Hell” ma prima ha sorpreso il pubblico con una breve introduzione di una delle sue hit più famose: stiamo parlando di “Tik Tok” che ha fatto scatenare il pubblico presente in sala.

E ancora: Selena Gomez, Lizzo, Dua Lipa, i Green Day, Post Malone e i Jonas Brothers. Christina Aguilera e A Great Big World hanno portato sul palco per la prima volta il nuovo singolo “Fall Of Me” mentre Shania Twain ha realizzato un medley delle sue hit più famose che hanno fatto cantare ed emozionare diverse generazioni.

Di seguito tutti i vincitori degli American Music Awards 2019.

ARTIST OF THE YEAR

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift — WINNER

NEW ARTIST OF THE YEAR

Luke Combs

Billie Eilish — WINNER

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

COLLABORATION OF THE YEAR

Lady Gaga & Bradley Cooper, “Shallow”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Marshmello & Bastille, “Happier”

Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita” — WINNER

Post Malone & Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

TOUR OF THE YEAR

BTS — WINNER

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran

FAVORITE MUSIC VIDEO

Billie Eilish, “Bad Guy”

Ariana Grande, “7 Rings”

Halsey, “Without Me”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Taylor Swift, “You Need to Calm Down” — WINNER

FAVORITE SOCIAL ARTIST

BTS — WINNER

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Drake

Khalid — WINNER

Post Malone

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift — WINNER

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

BTS — WINNER

Jonas Brothers

Panic! At The Disco

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande, Thank U, Next

Taylor Swift, Lover — WINNER

FAVORITE SONG – POP/ROCK

Halsey, “Without Me” — WINNER

Jonas Brothers, “Sucker”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Panic! At The Disco, “High Hopes”

Post Malone & Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Kane Brown — WINNER

Luke Combs

Thomas Rhett

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood — WINNER

FAVORITE DUO or GROUP – COUNTRY

Dan + Shay — WINNER

Florida Georgia Line

Old Dominion

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Kane Brown, Experiment

Dan + Shay, Dan + Shay

Carrie Underwood, Cry Pretty — WINNER

FAVORITE SONG – COUNTRY

Luke Combs, “Beautiful Crazy”

Dan + Shay, “Speechless” — WINNER

Blake Shelton, “God’s Country”

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Cardi B — WINNER

Drake

Post Malone

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Meek Mill, “Championships”

Post Malone, “Hollywood’s Bleeding” — WINNER

Travis Scott, “Astroworld”

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” — WINNER

Post Malone, “Wow.”

Travis Scott, “Sicko Mode”

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars — WINNER

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyoncé — WINNER

Lizzo

Ella Mai

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Chris Brown, Indigo

Khalid, Free Spirit — WINNER

Ella Mai, Ella Mai

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Khalid, “Talk” — WINNER

Lizzo, “Juice”

Ella Mai, “Trip”

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Billie Eilish — WINNER

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Maroon 5

P!nk

Taylor Swift — WINNER

FAVORITE ARTIST – LATIN

Bad Bunny

J Balvin — WINNER

Ozuna

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle — WINNER

For King & Country

MercyMe

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

Avicii

Marshmello — WINNER

The Chainsmokers

FAVORITE SOUNDTRACK

A Star Is Born by Lady Gaga & Bradley Cooper

Bohemian Rhapsody by Queen — WINNER

Spider-Man: Into the Spider-Verse