È stato rilasciato il 22 novembre il nuovissimo singolo di HRVY dal titolo Million Ways. Stiamo parlando di un artista inglese molto giovane, che ha spaziato dalla conduzione televisiva alla danza, fino ad arrivare al canto. Ha anche supportato la band The Vamps nei tour Night & Day Arena Tour del 2018 e nel Four Corners Arena Tour dell’anno successivo. Per il momento possiamo ascoltare due EP di HRVY, ovvero Holiday e Talk to ya, usciti entrambi nel 2017.

Riguardo al singolo Million Ways, il cantante racconta come mai abbia scelto di girare il video musicale con determinate caratteristiche:

Volevo girare un video musicale in cui mi potessi vestire diversamente, in modo più cool e vintage, rispetto agli altri miei videoclip. Non avevo mai recitato in un video prima d’ora, e questo è diverso perché non canto guardando in camera come al solito. L’ispirazione principale è stata data dal film Dirty Dancing.

Il significato della canzone

La canzone parla di un ragazzo che si sente solo dal punto di vista sentimentale, e che quando si sveglia la mattina, non trova il calore di nessuna al suo fianco: “sunday morning, I woke up with no one beside me.” Quando però incontra una ragazza per caso, ne rimane subito colpito e cerca di avvicinarsi a lei; le dice che avrebbe mille modi diversi per cui amarla, e che vorrebbe starle vicino il più a lungo possibile: “let me love you, let me love you all day, I got a milli, got a million ways.” Così vicino da far trascorrere gli anni senza abbandonarla: “when we get older, I wanna be there.” Il protagonista vuole farle sapere che non rinuncerà così facilmente al suo amore, e che si impegnerà per farlo funzionare. Per trovare quell’armonia di coppia che ricorda tanto un passo a due nel mondo della danza.

Il video musicale di Million Ways

Il video è super colorato e si rifà ad un’atmosfera vintage, anni ’80. La storia è questa: una ragazza si annoia a casa, e decide di fare una passeggiata nei dintorni. Incontra un ragazzo che sembra in difficoltà perché ha le braccia ingombrate da angurie giganti. Lei si offre di aiutarlo, e lo accompagna in un capanno addobbato a festa, pieno di gente che balla e si diverte. All’inizio la ragazza si sente a disagio, ma poi incrocia lo sguardo del cantante, e resta catturata dalle sue abilità da ballerino. Appena la nota, lui le insegna i primi passi del ballo latino-americano che gli riesce così bene, e poi la storia ha un salto temporale.

Si vedono i due giovani che proseguono le prove di danza in un appartamento da soli, e poi per strada, sul tronco di un albero. La metafora dietro queste scene è che i ragazzi hanno iniziato a frequentarsi e conoscersi, a passo di danza. Al termine del videoclip, ritornano alla festa nel capanno e mostrano a tutti l’abilità che la ragazza ha acquisito, e si capisce che sono molto legati. I passi di danza ricordano quelli del film Dirty Dancing, e anche l’abbigliamento dei protagonisti.

La traduzione del testo di Million Ways

Domenica mattina, mi sono svegliato con nessuno accanto a me

Ti raggiungo come se fossi ancora lì

Ho inventato scuse come “Nessuna etichetta, non sono pronto”

Ora sto affogando in un mare di rimpianti, sì



Non dirò addio

Perché cambierò idea

Lascia che ti ami, lascia che ti ami tutto il giorno

Ho un milione, un milione di modi



Non mi arrenderò

Ti terrò con me, lo giuro su Dio

Lascia che ti ami, lascia che ti ami tutto il giorno

Ho un milione, un milione, un milione di modi



(Oh, oh, oh, oh, oh)

Ho un milione, un milione, un milione

(Oh, oh, oh, oh, oh)

(Mmm, mmm)

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Ho un milione, un milione, un milione

(Oh, oh, oh, oh, oh)



Champagne Sunset

Colazione a letto

Via per il fine settimana, poi farlo di nuovo

Quando sono fuori fino a tardi ti penso

Ti chiamo, sì

Dimostro che mi importa, ma non c’è nessun confronto

Quando saremo vecchi, voglio essere lì

Nuoto una montagna, scalo un oceano

Lo faccio per te, no



Non dirò addio (Oh, no)

Perché cambierò idea

Lascia che ti ami, lascia che ti ami tutto il giorno

Ho un milione, un milione di modi (un milione di modi)



Non mi arrenderò

Ti terrò con me, lo giuro su Dio

Lascia che ti ami, lascia che ti ami tutto il giorno

Ho un milione, un milione, un milione di modi



(Oh, oh, oh, oh, oh)

Ho un milione, un milione, un milione (oh sì)

(Oh, oh, oh, oh, oh)

(Mmm, mmm)

(Oh, oh, oh, oh, oh)

(Oh)

Ho un milione, un milione, un milione (un milione di modi)

(Oh, oh, oh, oh, oh)



Come posso (Come posso)

Come posso spiegarti (Come faccio a mostrarti)

A farlo nel modo giusto? (Fallo giusto)

Invece di commettere altri errori (stessi errori)



Non dirò addio

Lascia che ti ami, lascia che ti ami tutto il giorno

Ho un milione, un milione, un milione di modi



(Oh, oh, oh, oh, oh)

(Oh, no)

Ho un milione, un milione, un milione

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Lascia che ti ami da solo

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Ho un milione, un milione, un milione (oh sì)

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Lascia che ti ami così

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Ho un milione, un milione, un milione

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Ho, ho, ho milioni di modi

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Oh, ho un milione, un milione, un milione

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Sì, sì, oh

Il testo di Million Ways

Sunday morning, I woke up with no one beside me

Reaching out for you like you were still there

Gave excuses like, “No labels, I’m not ready”

Now I’m drowning in a sea of regret, yeah



I’m not gonna say goodbye

‘Cause I’m gonna change your mind

Let me love you, let me love you all day

I got a milli, got a million ways



I’m not gonna give you up

I got you, I swear to God

Let me love you, let me love you all day

I got a milli, got a milli, got a million ways



(Oh, oh, oh, oh, oh)

Got a milli, got a milli, got a million

(Oh, oh, oh, oh, oh)

(Mmm, mmm)

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Got a milli, got a milli, got a million

(Oh, oh, oh, oh, oh)



Champagne sunset

Breakfast in bed

Away for the weekend, then do it again

When I’m out late thinkin’ of ya

I’ma call ya, yeah

Show you I care, but no one compares

When we get older, I wanna be there

Swim a mountain, climb an ocean

Do it for ya, no



I’m not gonna say goodbye (Oh, no)

‘Cause I’m gonna change your mind

Let me love you, let me love you all day

I got a milli, got a million ways (A million ways)



I’m not gonna give you up

I got you, I swear to God (Oh, yeah)

Let me love you, let me love you all day

I got a milli, got a milli, got a million ways



(Oh, oh, oh, oh, oh)

Got a milli, got a milli, got a million (Oh, yeah)

(Oh, oh, oh, oh, oh)

(Mmm, mmm)

(Oh, oh, oh, oh, oh)

(Oh)

Got a milli, got a milli, got a million (A million ways)

(Oh, oh, oh, oh, oh)



How do I (How do I)

Do I show you how to make (How do I show you)

Make it right? (Make it right)

Instead of making more mistakes (Same mistakes)



I’m not gonna say goodbye

Let me love you, let me love you all day

I got a milli, got a milli, got a million ways



(Oh, oh, oh, oh, oh)

(Oh, no)

Got a milli, got a milli, got a million

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Let me love you alone

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Got a milli, got a milli, got a million (Oh, yeah)

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Let me love you like that

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Got a milli, got a milli, got a million

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Got, got, got a million ways

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Oh, got a milli, got a milli, got a million

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Yeah, yeah, oh