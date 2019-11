Unicorni, diamanti rosa e la voglia di archiviare il passato una volta per tutte. Questi gli ingredienti del nuovo singolo Tusa, frutto della collaborazione tra la rapper americana Nicki Minaj e l’artista reggae colombiana Karol G.

Tusa è una parola che usano in Colombia per descrivere un sentimento che va oltre il fastidio. Una persona è “entusada” quando non riesce a dimenticarne un’altra, non per forza dovuto ad una rottura o a qualcosa di negativo, ma anche per una cotta. Ma un modo per superare il momento c’è, secondo Karol G:

Tusa è una persona che per quanto sappia che tu la calpesti, per quanto tu gli faccia male, non riesce a dimenticarti. Anche io una volta ero in questa situazione; ho cominciato ad “esercitarmi” e a pensare “sarò super hot, sarò una mami”. Ho usato il mio pensare troppo alle cose come motore per diventare una versione migliore di me stessa.

Riguardo alla collaborazione con Nicki, Karol spiega che appena ha mandato il testo alla rapper, lei le ha subito promesso che avrebbe scritto la sua parte con tutto l’impegno possibile. La cosa sorprendente? Nicki ha inviato a Karol la sua parte di testo il giorno stesso, inserendo qualche verso in spagnolo, e rendendo la colombiana onorata del suo aiuto. Ma arriviamo al significato del testo di Tusa.

Il significato del testo di Tusa

La canzone è dedicata a tutte quelle donne che soffrono per amore, che sia per un allontanamento dal partner, per una relazione tossica o semplicemente per qualcuno di cui sono innamorate, ma che non riescono a conquistare del tutto. Racconta di una ragazza che si strugge ripensando di continuo al suo ex.

Non vuole però piangere più per l’ex: “que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no”. E sente che è arrivato il momento di cambiare, tirando fuori gli artigli: “So don’t tell your guys that I’m still your bae, yo, ‘cause it’s a new day, I’m in a new place.”

Nicki e Karol però offrono alle ragazze dei consigli per riparare i cuori infranti: ripartire daccapo, ripetersi che sono stupende e sexy, e che troveranno di nuovo la felicità che al momento sembra un miraggio. A perderci davvero, in una relazione, è chi se ne va senza sapere cosa vuole dalla vita. Non chi prova a restare e a sistemare la situazione, perché prova sentimenti forti. Insomma, quando finisce una storia, quel vuoto che si prova deve essere riempito dalla consapevolezza che ciò che si è dato resterà nostro per sempre. Indipendentemente da come sia andata.

Il video musicale di Tusa

Il video di Tusa è un tripudio di rosa, glitter e luci fiabesche che immergono in un’atmosfera fatata e luccicante. Il set è una lussuosa ed elegante villa arredata con mobili costosi, tutti con colori molto femminili. Nicki e Karol vengono riprese a cantare nelle varie stanze, vestite con abiti sfarzosi. Anche il giardino è maestoso: vediamo Karol in piedi su un piedistallo, come fosse una statua greca, circondata da una serie di ragazze che ballano e che sembrano farle da cornice. Bellissimi unicorni bianchi, cascate di diamanti rosa fluo e due donne sensuali che inneggiano al “girl power” sono gli ingredienti che caratterizzano il video di Tusa.

E tu, hai ascoltato Tusa? Cosa ne pensi del video musicale? Aspettiamo un tuo commento!

Nicki Minaj nel video musicale di Tusa

Traduzione del testo di Tusa

[Intro: Karol G & Nicki Minaj, Ovy On The Drums]

Che ti è successo?

Dimmelo! (RRR)

O-O-Ovy On The Drums (Mmh)

[Verso 1: Karol G]

Non ha più scuse

Oggi è uscita con la sua amichetta

Dice, per risanare la tusa (il suo cuore spezzato)

Questo perché un uomo l’ha trattata male

E non piangerà più per un altro uomo

No

Questo perché un uomo l’ha trattata male

E non piangerà più per un altro uomo

No

[Ritornello: Karol G]

Ma quando sente la canzone

Le viene una stupida malinconia

Piange e inizia a telefonargli

Ma lui l’ha lasciata come una lettera nella cassetta postale

Forse perché crede di non potere più amare qualcun altro

[Verso 2: Nicki Minaj]

Ma adesso dice di piangere per nulla

Di essere diventata una cattiva ragazza

E adesso stai scalciando e urlando, come una bambina cresciuta

Non provare a convincere i tuoi amici holla, holla

Ayo, una volta mi nascondevo

Non andavo nei club, ero sul mio J.O

Finché non ho capito che sei stato un fallimento epico!

Quindi non dire ai tuoi amici

Che ti manderò il tuo ragazzo

Perché è un nuovo giorno,

sono in un nuovo posto

sto ricevendo nuovi D, mi siedo su una nuova faccia

perché so di essere la più stron*a che tu abbia mai incontrato (Wuh)

stai cercando la stron*a più cattiva, e non l’hai ancora incontrata (Wuh)

ayo, di’ a loro fi mettersi da parte, lui vuole stare tranquillo

non ci saranno più sveltine, dovrai arrangiarti da solo

siamo io e Karol G, lasciamo quei topastri parlare

ci correranno addosso perché lasceranno il cappello (Rrr)

[Coro: Karol G]

Ma quando sente la canzone

Le viene una stupida malinconia

Piange e inizia a telefonargli

Ma lui l’ha lasciata come una lettera nella cassetta postale

Forse perché crede di non potere più amare qualcun altro

[Verso 3: Karol G]

Un bicchierino per la tristezza profonda

E un gran dispendio di soldi

Un altro bicchiere per la mente

Così che il ricordo non venga a tormentarmi

Non copia più nulla

Il suo ex non vale più nulla

Se va in discoteca e vuole solo twerkare (twerkare)

Ma quando inizia a bere si sente confusa (confusa)

[Pre-Ritornello: Karol G]

Si cura con la rumba

E con l’amore per la tumba

Tutti gli uomini le fischiano dietro (le fischiano)

[Ritornello: Karol G]

Ma quando sente la canzone

Le viene una stupida malinconia

Piange e inizia a telefonargli

Ma lui l’ha lasciata come una lettera nella cassetta postale

Forse perché crede di non potere più amare qualcun altro

[Outro: Karol G & Nicki Minaj, Ovy On The Drums]

Hey, Karol G (Karol G)

Nicki Minaj

La regina

Con la regina

O-O-Ovu On the Drums

Testo di Tusa in lingua originale

[Intro: Karol G & Nicki Minaj, Ovy On The Drums]

¿Qué pasa contigo? Dímelo

Rrr!

O-O-Ovy on the Drums! (Mmm)



[Verso 1: Karol G]

Ya no tiene excusa (No, no)

Hoy salió con su amiga dizque pa’ matar la tusa (Ah; tusa)

Que porque un hombre le pagó mal (Ah)

Está dura y abusa (Eh)

Se cansó de ser buena

Ahora es ella quien los usa (Hmm-mm)

Que porque un hombre le pagó mal (Mal)

Ya no se le ve sentimental (-tal)

Dice que por otro man no llora, no (Llora)



[Coro: Karol G]

Pero si le ponen la canción (Hmm)

Le da una depresión tonta (Tonta)

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón (No)

¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?



[Verso 2: Nicki Minaj]

Pero hice todo este llanto por nada

Ahora soy una chica mala

And now you kickin’ and screamin’, a big toddler

Don’t try to get your friends to come holla, holla

Ayo (Kyuh!), I used to lay low (Uh-huh)

I wasn’t in the clubs, I was on my J.O (Oop!)

Until I realized you a epic fail

So don’t tell your guys that I’m still your bae, yo (Ah!)

‘Cause it’s a new day, I’m in a new place (Uh-huh)

Gettin’ some new D, sittin’ on a new face (Okay)

‘Cause I know I’m the baddest bitch that you ever really met (Oop!)

You searchin’ for a badder bitch, and you ain’t met her yet (Oop!)

Ayo! Tell ‘em to back off, he wanna slack off

Ain’t no more booty calls, you gotta jack off

It’s me and Karol G, we let them rats talk

Don’t run up on us, ‘cause they lettin’ the MACs off (Rrr!)



[Coro: Karol G]

Pero si le ponen la canción (Hmm)

Le da una depresión tonta (Tonta)

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón (No)

¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?

Eh, ah



[Verso 3: Karol G]

Un-un shot pa’ la pena profunda (Un shot, eh)

Y seguimo’ gastando la funda (La funda)

Otro shot pa’ la mente (Yeah, yeah)

Pa’ que el recuerdo no la atormente (Ah; Oh)

Ya no le copia a nada (Na’)

Su ex ya no vale nada (Nada)

Se va pa’ la disco y sólo quiere perrear (Perrear)

Pero se confunde cuando empieza a tomar (Tomar)



[Pre-Coro: Karol G]

Ella se cura con rumba (Ah)

Y el amor pa’ la tumba (Yeah)

To’ los hombre’ le zumban (Le zumban)



[Coro: Karol G]

Pero si le ponen la canción (Oh)

Le da una depresión tonta (Tonta)

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón (Oh)

¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?



[Outro: Karol G & Nicki Minaj, Ovy On The Drums]

Hey, Karol G (Ajá; Karol G)

Nicki Minaj (Ah, ajá), hey

“The Queen” with “The Queen” (Ajá, jajaja)

O-O-Ovy on the Drums

Ay!