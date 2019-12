Ed è tornato! Justin Bieber ha annunciato i suoi programmi per il 2020. Si parte dal trio di date (24 dicembre, 31 dicembre e 3 gennaio) che il cantante ha citato sui social media. Ieri non è stata rilasciata una canzone ma abbiamo ricevuto un’infinità di informazioni. Invece di pubblicare un primo assaggio delle sue nuove canzoni come alcuni fan si aspettavano, il 25enne ha pubblicato un video teaser che racconta i suoi piani per il nuovo anno. Cosa c’è esattamente all’orizzonte? Tanto per cominciare, uscirà un nuovo singolo intitolato “Yummy” il 3 gennaio. Poi c’è l’album, che immagino uscirà poco dopo.

Justin ha parlato del progetto nel video:

“Sento che quest’album sarà diverso dagli album precedenti per via dei cambiamenti che ho vissuto nella vita. Questa è la mia musica che ho amato di più.”

Ha anche annunciato le date per un tour che promuoverà il disco. Partirà il 14 maggio 2020 da Seattle, e poi il 26 settembre Justin sarà a East Rutherford, nel New Jersey, con tanti stop lungo la strada. Qui puoi vedere tutte le date del tour Nord Americano. Ancora non si conoscono le date italiane ma siamo sicuri che Justin tornerà anche in Italia.

A questo punto resta una domanda: che cosa accadrà esattamente il 31 dicembre? Seguici per scoprirlo.

Nel frattempo, fai il pre-order di “Yummy” qui e guarda il video dell’annuncio sopra (che include un paio di frammenti delle nuove sonorità di Justin Bieber).