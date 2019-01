Nuovo ciak per Nolan nel prossimo progetto cinematografico del 2020

Tornerà presto dietro la camera da ripresa il regista Christopher Nolan, con il prossimo film già confermato per il 2020.

Dopo il film Dunkirk,pluripremiato all’Oscar, Nolan sarà di nuovo in direzione per un capolavoro cinematografico. Non ci sono molti dettagli, al momento, ma The Hollywood Report afferma che, il prossimo progetto su cui lavorerà il regista, sarà un ‘film evento’ e debutterà in IMAX.

Come dicevamo, Dunkirk ha avuto un grande successo nel 2017, portando Nolan alla nomination dell’Academy Award per la categoria Best Director.

Il progetto del 2020 vedrà il regista in una fase sperimentale, e in un’intervista con The Hollywood Reporter, Nolan ha affermato di aver compreso l’entità, la variazione e la storia di:

“cosa voglio che il film tratti, perchè è una geografia molto semplice.”

Ha inoltre raccontato:

“Non voglio un copione, perchè voglio solo mostrarlo. E’ quasi come voler metterlo solo in scena. E filmarlo.”

Dunque Nolan si affida ad un nuovo format, piuttosto che al classico copione. All’esperienza visiva, e al sottofondo musicale, si deve il suo grande, e sempre in crescita, successo.

Il regista è stato anche insignito dell’onoreficenza Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico (CBE) grazie al suo contributo per il film.

La Warner Bros. ha dato notizia sul rilascio del prossimo film diretto da Nolan: si presume che sarà nelle sale dal 17 luglio del 2020.

L’esperienza visiva in IMAX di Christopher Nolan

L’utilizzo della tecnologia IMAX ha innalzato il grado di esperienza visiva cinematografica nei film di Nolan, che crede sia il formato più immersivo e coinvolgente, rispetto alla tecnologia 3D. Le sofisticate camere da ripresa a risoluzione altissima pare che diano una percezione più amplificata della pellicola, ed un’esperienza cinematografica più realistica.

Oltre all’ultimo capolavoro di Nolan, Dunkirk, questa tecnologia è stata utilizzata anche per girare alcune scene de Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro -Il ritorno.