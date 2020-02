Abbiamo aggiornato il post includendo il video di “The Other Side“. Al primo ascolto non è “Can’t Stop The Feeling!” ma potrebbe essere apprezzato dal pubblico.

Justin Timberlake è stato insolitamente prolifico nel 2020. Il cantante/attore è recentemente apparso nelle vesti di cantante nel singolo “Believe” di Meek Mill e ora rivolge la sua attenzione a Trolls 2. Justin ha coprodotto l’intera colonna sonora e spera di ottenere un successo in stile “Can’t Stop The Feeling!”

Il singolo leader di JB si chiama “The Other Side” ed è una collaborazione con SZA. Il 39enne ha annunciato il titolo ieri mattina (25 febbraio) e ha condiviso un’anteprima della fase di registrazione in studio tramite un video su Instagram. Qui puoi vedere Justin mentre fa le prove con la canzone in studio.

Ad un certo punto confida nel talento del superproduttore svedese Ludwig Göransson che sta cercando “un unicorno” (cioè una canzone magica) e poi aiuta SZA a seguire la sua voce. Fortunatamente, prima o poi sapremo se Timberlake è riuscito a evocare una maestosa bestia con un solo corno.

Oggi è uscito anche il video musicale che ci mostra i due cantanti all’interno di una stanza d’argento.

Can’t Stop The Feeling! ha vinto un Grammy, ha raggiunto la prima posizione in tanti paesi e ha vinto quattro volte il disco di platino in USA, quindi la posta in gioco è alta per il nuovo inno di Justin. Riuscirà a eguagliare questi traguardi? Scrivici la tua opinione nei commenti. Noi ti lasciamo alla traduzione del testo.

Justin Timberlake e SZA nel video di The Other Side

Traduzione del testo di The Other Side (in aggiornamento)

[SZA]

Stai predicando al coro, smettila di odiarti

Smetti di giocare con la tua mente, stai impazzendo

Se pensi che io sia un bugiardo, provaci tu

Le nuvole si apriranno, i cieli blu sono disposti

Sì, lo so che è così difficile gettarlo via

Le nuvole si apriranno, i cieli blu sono disposti

[SZA e Justin Timberlake, SZA]

Di nuovo in piedi, solleva la testa, guarda in alto

Vuoi tornare indietro, ma non puoi cambiare l’ora

Inizi a sentirti come se stessi perdendo la tua bellezza

Ma l’erba del vicino non è sempre la più verde

Dall’altra parte, ti ho bloccato nella tua mente

Inizi a sentirti come se stessi perdendo la tua bellezza

Ma l’erba del vicino non è sempre la più verde

[Justin Timberlake & SZA]

Ehi tu, smetti di stressarti sui tuoi rimpianti

Così blu, rilassati, prenditi il ​​tuo tempo

Se pensi che le mie parole siano giuste, provaci e basta

Prometto che le stelle illumineranno il tuo cammino

Non arrenderti

Ho un cuore d’oro, che peccato sprecare quest’occasione

Le nuvole si apriranno, i cieli blu sono disposti

[SZA & Justin Timberlake]

Di nuovo in piedi, solleva la testa, guarda in alto

Vuoi tornare indietro, ma non puoi cambiare l’ora

Inizi a sentirti come se stessi perdendo la tua bellezza (Perdere la tua bellezza, bellezza)

Ma l’erba del vicino non è sempre la più verde

Dall’altro lato (di nuovo i piedi, solleva la testa, guarda in alto)

Ti ho bloccato nella tua mente (corri indietro, ma non puoi cambiare il tempo)

Inizi a sentirti come se stessi perdendo la tua bellezza

Ma l’erba del vicino non è sempre la più verde

[SZA & Justin Timberlake]

Prendilo da me, starai bene (starai bene)

Perché non importa quanto sia dolce (quanto è dolce)

L’erba non è verde, non ti preoccupare

Perdi il sonno, voglio ancora essere vivo

Sì, hai capito

[SZA & Justin Timberlake]

Di nuovo in piedi, solleva la testa, guarda in alto

Vuoi tornare indietro, ma non puoi cambiare l’ora

Inizi a sentirti come se stessi perdendo la tua bellezza

Ma l’erba del vicino non è sempre la più verde

Dall’altra parte, ti ho bloccato nella tua mente

Inizi a sentirti come se stessi perdendo la tua bellezza

Ma l’erba del vicino non è sempre la più verde