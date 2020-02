American Horror Story è pronta a ripartire con una decima stagione che, già da ora si prospetta interessante, anche solo per il fatto che entrerà a far parte del cast anche Macaulay Culkin, l’attore che tutti noi abbiamo conosciuto e amato negli anni ’90 per la sua interpretazione da protagonista in Mamma, ho perso l’aereo.

Sì, hai letto bene, il nostro “Kevin” entrerà a far parte del franchise più famoso delle serie tv horror, un franchise che è arrivato ad una decima stagione, passando per momenti alti e meno alti, ma che tenta di rialzarsi dagli ultimi scivoloni con un attore come Macaulay Culkin che di sicuro incuriosirà i fan.

Sono sincera, ho abbandonato la serie antologica American Horror Story già da qualche stagione, pur essendo grande fan delle prime due stagioni, ma questa decima attrae molto la mia curiosità, e sicuramente la vedrò. Ottimo lavoro Murphy!

American Horror Story sta per tornare con la stagione 10

Il creatore della serie horror, Ryan Murphy ha annunciato i membri del cast (nuovi e vecchi) tramite un video molto cupo pubblicato sul suo profilo Instagram, impostato sulla melodia della canzone “Dead of Night” di Orville Peck.

Guarda il video qui sotto.

Due pilastri di American Horror Story. Sarah Paulson ed Evan Peters torneranno per questa stagione dello show FX, dopo essersi allontanati nella stagione 9, per la prima volta dall’inizio della serie.

Macaulay Culkin è apparso di recente come guest star nella serie comica di Hulu “Dollface”. Ma la sua presenza in American Horror Story segnerà la sua prima parte regolare in una serie TV dal vivo. Il suo ultimo ruolo televisivo, oltre allo spettacolo di stop-motion per adulti “Robot Chicken”, è stato nella serie della NBC “Kings”.

Altri membri del cast della stagione 10 saranno Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Nessun tema, trama o data di uscita stato ancora rivelato per questa decima stagione.

Che cosa ne pensi di Macaulay Culkin in American Horror Story? Faccelo sapere nei commenti!