È ormai passato un anno da quando Joe, Nick e Kevin Jonas hanno annunciato al mondo che sarebbero tornati a fare musica insieme, come Jonas Brothers.

Poi l’uscita del singolo di successo “Sucker” che li ha portati a essere nominati agli scorsi Grammy Awards, seguito dall’album “Happiness Begins” –tra i più venduti in America lo scorso anno– e dal tour che li ha visti impegnati per sei mesi.

I Jonas Brothers hanno fatto tappa anche in Italia, lo scorso 14 Febbraio, deliziando il pubblico del Mediolanum Forum di Assago che li aveva visti per l’ultima volta nel lontano 2009.

Dopo l’anno impegnativo si pensava che i tre fratelli si sarebbero presi del tempo prima di rimettersi in carreggiata e lavorare a nuova musica. Invece, Nick Jonas ha sorpreso tutti rivelando che i fan non dovranno aspettare poi molto.

Impegnato nella promozione del programma The Voice, al quale ha preso parte, il più giovane tra i fratelli Jonas ha annunciato che verranno infatti presto rilasciate informazioni su un nuovo album.

“Siamo tornati in studio con Ryan Tedder, stiamo lavorando sodo sul nuovo disco che verrà annunciato nelle prossime settimane. Titolo, tracklist e tutto il resto”. Nick Jonas annuncia l’arrivo di un nuovo album dei Jonas Brothers

Nel corso dei mesi non avevano fatto mistero di avere in custodia un numero massiccio di canzoni e che la loro volontà attuale fosse quella di rilasciare più di un album.

Sembra quindi che il pubblico non dovrà attendere troppo per poter ascoltare nuovo materiale dei Jonas Brothers. Nel frattempo mentre Nick si dedica al progetto di The Voice, il fratello maggiore Kevin è tornato dalla moglie Danielle e le due figlie, essendo stato lontano per alcune settimane a causa del tour.

Joe invece, insieme alla moglie Sophie Turner, pare non voglia ancora rompere il silenzio sulla notizia diffusa dai siti americani secondo i quali i due sarebbero in dolce attesa. Per ora, infatti, ancora nessuna conferma né smentita.