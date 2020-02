Non è la prima volta che si parla dei capelli di Joe Keery, interprete di Stranger Things che possiamo definire anche come l’attore con i capelli più amati delle serie tv, e anche stavolta i fan si fanno sentire.

Dopo le critiche ricevute all’ultimo cambio di look di Joe, la situazione ora sembra migliorata. La fluente chioma che siamo abituati a vedere per il nostro amato Steve “bei capelli” Harrington è finalmente tornata, ma differentemente da prima, ora è arricchita da vivaci colpi di sole!

I fan di Stranger Things si stanno quindi chiedendo se sono questi i capelli che Joe porterà nella quarta stagione di Stranger Things. Come sappiamo, infatti, la serie tv di Stranger Things è ambientata negli anni ’80, ma i colpi di sole sono una moda più riconducibile alla fine dei ’90 e inizio dei 2000.

Il nuovo look di Steve in Stranger Things?

Joe Keery con il colpi di sole

Il dubbio è davvero lecito, ora che ci si prepara a girare la quarta stagione della serie tv che lo ha reso famoso, Joe Keery ci sta mostrando il suo nuovo taglio e colore? Oppure è un suo ennesimo cambio di look che niente ha a che vedere con Stranger Things?

Una cosa è cera, la capigliatura di Steve “bei capelli” Harrington continua a turbare i fan rendendo i capelli stessi parte fondamentale dello show targato Netflix.

Le novità riguardo alla quarta stagione della serie tv sono tante, come la rivelazione di Hopper ancora vivo, nel primo trailer reso noto, oppure le parole di Noah Schnapp che non crede sia possibile far finire la storia con questa stagione, ma che di sicuro ce ne sarà una quinta. Tutte cose che ci tengono sulle spine, e non ci fanno veder e l’ora di tornare a Hawkins.

A tutti questi dubbi, vanno di certo aggiunti i capelli di Joe Keery, da sempre iconici e degni di nota. Come saranno in questa quarta stagione? Non possiamo fare altro che aspettare.

Ti cosa ne pensi di questi colpi di sole? Potrebbe essere il nuovo look di Steve? Faccelo sapere con un commento.