Domani avremo finalmente modo di ascoltare il nuovo album di Dua Lipa “Future Nostalgia”, nel frattempo la cantante ha voluto rilasciare il nuovo singolo “Break My Heart” e il suo video ufficiale.

Dopo “Don’t Start Now”, la traccia che dà il titolo al disco e “Physical” -con il quale ha regalato al pubblico anche un workout video– Dua Lipa ci dà modo di ascoltare un’altra traccia tratta dal nuovo progetto che potremo ascoltare interamente da domani su tutte le piattaforme digitali.

“Break My Heart” racconta le paranoie che spesso nascono quando le cose sembrano andare fin troppo bene. In relazione a una storia d’amore Dua canta la paura di ritrovarsi con il cuore spezzato a causa del suo amato, con cui pero’ attualmente le cose sembrano filare liscio.

“Sarei dovuta restare a casa

Perchè stavo molto meglio da sola

Ma quando tu hai detto ‘ciao’

Sapevo fosse la fine

Sarei dovuta restare a casa

Perchè ora non c’è possibilità che io ti lasci andare

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?” Estratto dal testo di Break My Heart di Dua Lipa

Essere vulnerabili ma allo stesso tempo romantici, pensando a come si possa proteggere una relazione alla quale si tiene così tanto. La cantante ha dichiarato come, per questo brano, abbia scritto e collaborato con persone vicine al suo attuale ragazzo –Anwar Hadid, fratello minore delle modelle Gigi e Bella– e che questo le ha permesso di aprirsi maggiormente in fase di produzione.

Rilasciato anche il video ufficiale nel quale Dua vive in progressione scenari differenti, tra un passo di danza e un cambio look.

In attesa di poter ascoltare da domani il nuovo disco, la giovane ha rilasciato ufficialmente anche le nuove date del tour che a causa dell’emergenza Coronavirus ha subito inevitabilmente uno slittamento. La data di Milano inizialmente prevista per questo 30 Aprile sarà recuperata il 10 Febbraio 2021.

Dovremo attendere quindi ancora un bel po’ per poterla vedere sul palco, ma nel frattempo potremo goderci l’ascolto di “Future Nostalgia”. Intanto fateci sapere cosa ne pensate di “Break My Heart” e del suo video!

Traduzione del testo di Break My Heart di Dua Lipa

[Verso 1]

Sono sempre stata quella a dire per prima addio

Ho amato e perso un centinaio di milioni di volte

Ho dovuto sbagliare per capire cosa mi piace

Ora mi sto innamorando

Tu dici il mio nome come non l’ho mai sentito prima d’ora

Sono indecisa ma allo stesso tempo sono sicura

Spero di non essere l’unica a sentire tutto questo

Ti stai innamorando?

[Pre-Ritornello]

Centro dell’attenzione

Sai che puoi ottenere tutto quello che vuoi da me

In qualsiasi momento tu lo voglia, tesoro

Ci sei tu nel mio riflesso

Ho paura di tutte le cose che potresti farmi

Se lo avessi saputo, tesoro

[Ritornello]

Sarei dovuta restare a casa

Perchè stavo molto meglio da sola

Ma quando tu hai detto ‘ciao’

Sapevo fosse la fine

Sarei dovuta restare a casa

Perchè ora non c’è possibilità che io ti lasci andare

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?

Ma quando tu hai detto ‘ciao’

Sapevo fosse la fine

Sarei dovuta restare a casa

Perchè ora non c’è possibilità che io ti lasci andare

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?

[Verso 2]

Mi domando, quando te ne vai, se resto nella tua mente

Si può giocare questo gioco in due, ma tu vinci ogni volta

Tutti quelli prima di te erano una perdita di tempo

Già, mi hai catturata

[Pre-Ritornello]

Centro dell’attenzione

Sai che puoi ottenere tutto quello che vuoi da me

In qualsiasi momento tu lo voglia, tesoro

Ci sei tu nel mio riflesso

Ho paura di tutte le cose che potresti farmi

Se lo avessi saputo, tesoro

[Ritornello]

Sarei dovuta restare a casa

Perchè stavo molto meglio da sola

Ma quando tu hai detto ‘ciao’

Sapevo fosse la fine

Sarei dovuta restare a casa

Perchè ora non c’è possibilità che io ti lasci andare

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?

Ma quando tu hai detto ‘ciao’

Sapevo fosse la fine

Sarei dovuta restare a casa

Perchè ora non c’è possibilità che io ti lasci andare

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?

[Bridge]

Oh, spezzarmi il cuore

Oh, spezzarmi il cuore

Oh

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?

[Ritornello]

Sarei dovuta restare a casa

Perchè stavo molto meglio da sola

Ma quando tu hai detto ‘ciao’

Sapevo fosse la fine

Sarei dovuta restare a casa

Perchè ora non c’è possibilità che io ti lasci andare

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?

Ma quando tu hai detto ‘ciao’

Sapevo fosse la fine

Sarei dovuta restare a casa

Perchè ora non c’è possibilità che io ti lasci andare

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?

Testo di Break My Heart di Dua Lipa

[Verse 1]

I’ve always been the one to say the first goodbye

Had to love and lose a hundred million times

Had to get it wrong to know just what I like

Now I’m falling

You say my name like I have never heard before

I’m indecisive, but, this time, I know for sure

I hope I’m not the only one that feels it all

Are you falling?

[Pre-Chorus]

Centre of attention

You know you can get whatever you want from me

Whenever you want it, baby

It’s you in my reflection

I’m afraid of all the things you could do to me

If I would’ve known it, baby

[Chorus]

I would’ve stayed at home

‘Cause I was doing better alone

But when you said, ‘Hello’

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Oh no, I was doing better alone

But when you said, ‘Hello’

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

[Verse 2]

I wonder, when you go, if I stay on your mind

Two can play that game, but you win me every time

Everyone before you was a waste of time

Yeah, you got me

[Pre-Chorus]

Centre of attention

You know you can get whatever you want from me

Whenever you want it, baby

It’s you in my reflection

I’m afraid of all the things you could do to me

If I would’ve known it, baby

[Chorus]

I would’ve stayed at home

‘Cause I was doing better alone

But when you said, ‘Hello’

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Oh no, I was doing better alone

But when you said, ‘Hello’

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

[Bridge]

Oh, break my heart

Oh, break my heart

Oh

Am I falling in love with the one that could break my heart?

[Chorus]

I would’ve stayed at home

‘Cause I was doing better alone

But when you said, ‘Hello’

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Oh no (Oh no), I was doing better alone

But when you said, ‘Hello’

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

‘Cause now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?