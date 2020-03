Hailee Steinfeld ha inaugurato il 2020 con il brano “Wrong Direction” che aveva rappresentato il suo ritorno ufficiale sulla scena musicale. La giovane negli ultimi anni si era infatti concentrata particolarmente sulla recitazione prendendo parte al film “Bumbleebee” e alla serie televisiva sulla storia di Emily Dickinson, attualmente disponibile su Apple TV+.

Dopo la ballad che ha voluto rilasciare il primo dell’anno, torna ora con il brano “I Love You’s” che sembra rappresentare quasi una lettera a se stessa.

“Sento che la mia coscienza sta chiamando

Ora non c’è più la paura, non si corre più

Non voglio delle parole che non significhino nulla

Oh, basta “ti amo”

È troppo facile da dire

Basta “ti amo”

Finchè non starò bene” Estratto dal testo di I Love You’s di Hailee Steinfeld

Un promemoria alla propria persona per ricordare di non lasciarsi più andare troppo facilmente e di lasciarsi il tempo per ricominciare a stare bene davvero prima di buttarsi a capofitto in una nuova relazione.

Ascoltando l’intro e il ritornello della canzone è possibile notare l’inserimento del famoso “doo bee doo bee doo doo” del brano di Annie Lennox “No more I love you’s”, dalla quale ha ripreso anche il titolo.

“Wrong Direction” e “I Love You’s” faranno parte del nuovo progetto di Hailee che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Non è dato ancora sapere se si tratterà di un EP o di un album, ma una cosa è certa, la giovane ha tutte le intenzioni di continuare a focalizzarsi sul fronte musicale nei mesi a venire.

Date un ascolto al nuovo singolo e fateci sapere la vostra opinione a riguardo!

Traduzione del testo di I Love You’s di Hailee Steinfeld

[Intro]

Doo bee doo bee doo doo doo, ah

Doo bee doo bee doo doo doo, ah

Doo bee doo bee

[Verso 1]

Da dove inizio?

Sono seduta qui esausta

Mi sono addormentata con il trucco ancora sulla pelle

Di nuovo sveglia

Sto pregando di farcela

Passo per le 12 ma si tratta di un posto in cui sono già stata

[Pre-Ritornello]

I diamanti non mi distrarranno perchè sono troppo in là

Vorrei poter avere di nuovo aria nei polmoni

Sono stata così incasinata, fa male al mio cuore

Il mio cuore

[Ritornello]

Quindi, basta “ti amo” (Doo bee do be doo doo doo, ah)

È troppo facile da dire (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Basta “ti amo” (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Fino a quando starò bene (Doo bee do be doo doo doo, ah)

[Post-Ritornello]

Già, ho incolpato i fusi orari (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Ho incolpato i miei occhi chiusi (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Ho incolpato il mondo come se me lo dovesse (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Quindi fermami prima che sia troppo tardi (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Basta “ti amo” (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Fino a quando starò bene (Doo bee doo bee)

[Verso 2]

Oh, ho affrontato i miei peccati

E vorrei fosse semplice

Ora mi addormento con la luce accesa ma ancora senza di te

Così farò delle commissioni

E mi comprerò dei fiori

E quando moriranno, sarò felice che mi abbiano accompagnato attraverso tutto questo

[Pre-Ritornello]

I diamanti non mi distrarranno perchè sono troppo in là

Vorrei poter avere di nuovo aria nei polmoni

Sono stata così incasinata, fa male al mio cuore

Il mio cuore

[Ritornello]

Quindi, basta “ti amo” (Doo bee do be doo doo doo, ah)

È troppo facile da dire (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Basta “ti amo” (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Fino a quando starò bene (Doo bee do be doo doo doo, ah)

[Post-Ritornello]

Già, ho incolpato i fusi orari (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Ho incolpato i miei occhi chiusi (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Ho incolpato il mondo come se me lo dovesse (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Quindi fermami prima che sia troppo tardi (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Basta “ti amo” (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Fino a quando starò bene (Doo bee doo bee)

[Bridge]

Non è sulle mie labbra e lo amo

Nessun peso al petto, l’ho superato

Mi sto prendendo un momento per tagliarlo fuori

Sento la mia coscienza che sta chiamando

Ora non c’è più la paura, non si corre più

Non voglio parole che non significhino nulla

[Ritornello]

Quindi, basta “ti amo”

È troppo facile da dire

Basta “ti amo”

Fino a quando starò bene

[Post-Ritornello]

Già, ho incolpato i fusi orari

Ho incolpato i miei occhi chiusi

Ho incolpato il mondo come se me lo dovesse (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Quindi fermami prima che sia troppo tardi (Doo bee do be doo doo doo, ah)

Basta “ti amo”

Fino a quando starò bene

Testo di I Love You’s di Hailee Steinfeld

[Intro]

Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah

Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah

Doo-bee-doo-bee

[Verse 1]

Where do I begin?

I’m sittin’ here jaded

Yeah, I fell asleep with the makeup still on my skin

Wide awake again

I’m prayin’ I make it

I step in the 12 but it’s somewhere I’ve already been

[Pre-Chorus]

Diamonds won’t fool me ‘cause I’m too far gone

Wish I could get back the air in my lungs

I’ve been so fucked up it’s bad for my heart

My heart

[Chorus]

So, no more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

It’s too easy to say, yeah (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Until I’m okay (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

[Post-Chorus]

Yeah, I blamed it on the time zones (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

I blamed it on my eyes closed (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

I blamed it on the world like it owes me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

So stop me before it’s too late (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Until I’m okay (Doo-bee-doo-bee)

[Verse 2]

Oh, I faced my sins

And I wish it was easy

Now I fall asleep with the light on but still without you

So I’ll make amends

And I’ll buy myself flowers

And then when they die, I’ll be happy that they got me through

[Pre-Chorus]

Diamonds won’t fool me ‘cause I’m too far gone

Wish I could get back the air in my lungs

I’ve been so fucked up it’s bad for my heart

My heart

[Chorus]

So, no more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

It’s too easy to say, yeah (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Until I’m okay (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

[Post-Chorus]

Yeah, I blamed it on the time zones (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

I blamed it on my eyes closed (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

I blamed it on the world like it owes me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

So stop me before it’s too late (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Until I’m okay (Doo-bee-doo-bee)



[Bridge]

It’s not on my lips and I love it

No weight on my chest, I’m above it

I’m taking a moment to cut it out (Oh)

I feel my conscience is callin’

Now there’s no fear, no more runnin’

I don’t want words that mean nothin’, no

[Chorus]

Oh, no more I love you’s (No, no more I love you’s)

It’s too easy to say, yeah (It’s too easy to say)

No more I love you’s (No)

Until I’m okay (Until I’m okay), yeah

[Post-Chorus]

I blamed it on the time zones (Time zones)

I blamed it on my eyes closed (Eyes closed)

I blamed it on the world like it owes me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

So stop me before it’s too late (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Ooh, no)

Until I’m okay (Until I’m okay)