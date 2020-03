Il nuovo singolo degli OneRepublic è Better Days: leggi testo e traduzione

Gli OneRepublic erano ancora in studio di registrazione quando, soltanto una manciata di giorni fa, l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia globale e ha invitato tutti i governi a prendere precauzioni come la quarantena e l’isolamento sociale.

Così, proprio in questo clima, è nato il singolo Better Days, una ballad dalla melodia emozionante e grintosa allo stesso tempo. Un motivo in più per superare insieme, ma separati, questo momento difficile, pensando a giorni migliori.

Come nasce il singolo Better Days

Come dichiarato dagli OneRepublic, la canzone nasce spontaneamente come dedica a questo momento di pandemia mondiale che stiamo vivendo a causa del Covid-19.

Ecco quello che ci racconta il frontman Ryan Tedder:

“Eravamo nell’ultima settimana della scadenza del nostro quinto album quando pandemia globale è stata dichiarata dall’OMS. Alcuni di noi sono stati inconsapevolmente esposti a qualcuno con Covid-19 a Londra e siamo finiti in quarantena a Los Angeles nel mio studio per due settimane. Con solo due brani rimasti per finire l’album, uno di questi è stato Better Days. Nel brano parliamo di esperienze ed eventi reali che ci accadono, e questo è ciò che accade quando scrivi una canzone durante una crisi.”

La canzone, i cui guadagni verranno devoluti a beneficio del Fondo di soccorso COVID-19, entrerà a far parte dell’album Human.

Il video di Better Days

Secondo l’annuncio fatto dagli OneRepublic, il video di Better Days nascerà grazie all’aiuto dei fan sparsi per il mondo. Siamo infatti tutti chiamati a partecipare, con l’invio di scene casalinghe e quotidiane della nostra quarantena.

Le nostre esperienze, il modo di restare vicini ai nostri cari, anche se a distanza, le nostre esperienze… tutto diventerà materiale da poter utilizzare per il video.

Un’idea davvero molto carina, sei d’accordo? Lascia un commento qui sotto e facci sapere cosa ne pensi.

Il testo di Better Days

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days



Waking up in California

But these clouds, they won’t go away

Every day is like another storm, yeah

I’m just trying not to go insane

Yeah, and the city’s shining so bright

So many dark nights, so many dark days

But any time I feel the paranoia

I close my eyes and I pray



Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days



Been waking up to a new year

Got the past million miles away

I been waking up with a new fear (New fear)

But I know it’ll wash away

Whatever you do, don’t worry ‘bout me

I’m thinking ‘bout you, don’t worry ‘bout us

‘Cause in the morning everything can change, yeah

And time will tell you it does



Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days



Better days (Better days)

Better days (Better days)

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days



May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

TRADUZIONE

Oh, so che ci saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per arrivare dalla mia parte

Possiamo non piangere un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori

Svegliarsi in California

Ma queste nuvole non scompariranno

Ogni giorno è come un’altra tempesta, sì

Sto solo cercando di non diventare matto

Sì, e la città brilla così luminosa

Così tante notti buie, così tanti giorni bui

Ma ogni volta che sento la paranoia

Chiudo gli occhi e prego

Oh, so che ci saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per arrivare dalla mia parte

Che non abbiamo mai versato un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori

Mi sono svegliato per un nuovo anno

Ho ottenuto gli ultimi milioni di miglia di distanza

Mi sono svegliato con una nuova paura (Nuova paura)

Ma so che scomparirà

Qualunque cosa tu faccia, non preoccuparti per me

Sto pensando a te, non preoccuparti per noi

Perché al mattino tutto può cambiare, sì

E il tempo ti dirà che accadrà

Oh, so che ci saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per arrivare dalla mia parte

Che non abbiamo mai versato un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori

Che non abbiamo mai versato un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori