Stanchi di questa quarantena che sembra infinita? Certo, i primi giorni siamo stati bombardati da un sacco di messaggi che ci intimavano di rimanere nella nostra abitazione ed erano tutti estremamente positivi. D’altronde, ci sono così tante cose da fare in casa! Ma più passa il tempo, più dobbiamo ammettere che diventa sempre più difficile trovare qualcosa che possa aiutarci a far passare il tempo.

Certo, c’è chi si dedica alla cucina: qui per esempio trovate la nostra ricetta per fare una buonissima pizza. Ma dopo aver mangiato ci vuole qualcosa anche per tenerci in forma, e noi oggi vogliamo darvi la scusa perfetta per imparare a ballare, facendovi ascoltare le più belle canzoni che ci sono su Just Dance!

Just Dance è un simpatico videogioco musicale sviluppato dall’italiana Ubisoft Milano e pubblicato da Ubisoft per la console Wii: dal suo anno di debutto, sono uscite versioni sempre nuove e più recenti, come Just Dance 2, Just Dance 3, Just Dance Best Of, Just Dance 4, Just Dance 2014, Just Dance 2015, Just Dance 2016, Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019 e Just Dance 2020, in pratica, uno ogni anno. Le dinamiche del videogioco sono molto semplici ma al contempo estremamente diverse da tutto ciò a cui i videogiocatori erano abituati: chi gioca deve infatti seguire i movimenti e le mosse dei ballerini che appaiono sullo schermo, che sono a seconda della scelta personale, più o meno difficili.

Ecco qui la lista completa delle canzoni disponibili su Just Dance 2020, l’ultima versione del gioco uscita

Ma non andate da nessuna parte: la bellezza di questo videogioco sta nel fatto che non è necessario possedere un dispositivo per utilizzarlo, ma basta armarsi di voglia di ballare e rifugiarsi su Youtube! Come fare? In realtà è molto semplice: vi basterà creare una bella playlist in cui racchiudere tutte le vostre canzoni preferite e cominciare a scatenarvi – preferibilmente in un posto dove non rompete nulla.

Cosa state aspettando? Questa potrebbe essere la scusa perfetta per cominciare a imparare qualche mossa per fare colpo nei locali e le discoteche…di sicuro in questo periodo vi servono a poco, ma questa situazione non durerà per sempre e dovete essere pronti per quando si tornerà a uscire il venerdì e il sabato sera.

Senza ulteriore indugio, vi lasciamo alle più belle canzoni che potete trovare su Just Dance!