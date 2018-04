IT 2 farà ancora più paura del primo

Se pensavi che il primo film IT fosse spaventoso, allora preparati – perché il seguito è ancora più terrificante.

Il capitolo 2 uscirà l’anno prossimo e, per dirla con le parole del regista Andy Muschietti, “porta i pannolini per adulti” quando acquisti il ​​biglietto del cinema.

“Troveranno un sacco di cose che assomigliano al primo – l’umorismo, l’emozione, l’orrore”, ha spiegato.

“Le persone sono molto coinvolte emotivamente nei personaggi della storia. Alla fine del primo, c’è una promessa di qualcos’altro… Sarà più spaventoso, sarà un’esperienza più intensa, quindi porta i tuoi pannolini per adulti al cinema”.

Finora, sappiamo che Jessica Chastain ha firmato per interpretare la versione per adulti di Beverly Marsh, mentre Bill Hader e James McAvoy sono stati schierati per ruoli importanti.

Il film è pronto per iniziare la produzione a luglio.

“La sceneggiatura è ancora in fase di definizione e le location sono state attualmente controllate in previsione delle riprese”, ha detto il produttore Roy Lee.