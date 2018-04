Shawn Mendes rivela la tracklist e la copertina ufficiale del nuovo album

Shawn Mendes ha rivelato la copertina ufficiale e la tracklist del suo terzo album in studio, che è omonimo e uscirà il 25 maggio.

“Shawn Mendes: The Album” comprenderà un totale di 14 tracce. Ci saranno collaborazioni con Julia Michaels e Khalid.

1. In My Blood

2. Nervous

3. Lost In Japan

4. Where Were You In The Morning?

5. Like To Be You (featuring Julia Michaels)

6. Fallin’ All In You

7. Particular Taste

8. Why

9. Because I Had You

10. Queen

11. Youth (featuring Khalid)

12. Mutual

13. Perfectly Wrong

14. When You’re Ready