Beh si, sono tornati! Gli Evanescence hanno presentato al pubblico il loro atteso 5° album, The Bitter Truth, con una ballata rock che si intitola “Wasted On You“.

Dall’introduzione acustica alle chitarre che accompagnano il ritornello, la canzone evoca ricordi di Fallen e The Open Door. Stiamo facendo un enorme complimento, davvero.

“Non ho bisogno di droghe, mi trovo già a 2 metri sotto terra”, canta Amy Lee. “Sono sprecata per te, sono in attesa di un miracolo.”

Abbiamo scoperto che “Wasted On You” non era stato scelto come singolo principale dell’album.

“Non è la canzone che volevamo pubblicare come prima estratta dall’album, ma quando il mondo intero è andato in quarantena tutto è cambiato. Wasted On You meglio di tutte riesce a trasmettere il significato che vogliamo comunicare in questo momento,” spiega Amy. “Non ho scritto questi testi basandomi sul periodo che stiamo attraversando, ma in qualche modo sono esattamente connessi a tutto ciò.”

Adoriamo gli Evanescence e siamo sicuri che molte persone si identificheranno con il testo di Wasted on You… Quante volte sei stato circondato/a da persone che non ti hanno amato come speravi, e che non ti hanno motivato o aiutato a rialzarti. Poi le cose cambiano poiché l’amore per se stessi vale molto di più di quello che si pensa. Ma la motivazione personale è una questione di volontà, così come la volontà di prendere varie decisioni.

Wasted On You è una canzone sensibile e allo stesso tempo d’impatto. Una bella traccia autoritaria e melodica da ascoltare e cantare anche nel bel mezzo di questa pandemia.

Il video musicale di Wasted On You

Gli Evanescence hanno pubblicato un video musicale per la canzone sempre in data 24 aprile. La clip include filmati di ciascun membro della band nel periodo di quarantena. Praticamente ogni artista ha girato la sua parte tramite il proprio iPhone e poi ha passato il materiale a P.R. Brown, che ha diretto il video musicale. Nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, la clip ha raggiunto quasi 700 mila visualizzazioni su YouTube.

Amy ha spiegato il processo di realizzazione del video musicale:

“Non possiamo stare insieme per realizzare un video in questo momento, ma l’abbiamo fatto comunque e lo abbiamo usato per raccontare la nostra vita e per dimostrare che, sebbene siamo separati, siamo ancora tutti connessi. Non ti preoccupare, rilasceremo altre canzoni nei prossimi mesi. Stiamo ancora scrivendo diversi testi… ma per quest’album pubblicheremo tante canzoni individualmente, non appena le creiamo, così da vivere questo momento insieme ai nostri fan.” Amy Lee

Il testo di Wasted On You degli Evanescence

[Ritornello]

I don’t need drugs

I’m already six feet low

Wasted on you

Waitin’ for a miracle

I can’t move on

Feels like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me the bitter truth

[Verso 1]

Love, don’t you remember?

We were the ones

Nothing could ever change and

Love, it’s easier not to believe

We have broken everything

But here we are

[Pre-Ritornello]

Numb my head

‘Til I can’t think anymore

But I still feel the pain

[Ritornello]

I don’t need drugs

I’m already six feet low

Wasted on you

Waitin’ for a miracle

I can’t move on

Feels like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me the bitter truth

[Verso 2]

Once, this was a garden

This was a world

All of the nightmares stayed in the dark

A little too much time by yourself

And you become the enemy

Just look at us now

[Pre-Ritornello]

Drowning slowly

Just to stay true

[Ritornello]

I don’t need drugs

I’m already six feet low

Wasted on you

Waitin’ for a miracle

And I can’t move on

I feel like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me bitter truth

[Ponte]

Will I ever be the same? (Will I ever be the same?)

Am I strong enough to change? (Am I strong enough to change?)

Is it in my blood?

Shield my eyes to face the day (Shield my eyes to face the day)

Come too far to slip away (Come too far to slip away)

But it’s killing me to go on without you

[Ritornello]

I don’t need drugs

I’m already six feet low

I’m wasted on you (Wasted on)

Waitin’ for a miracle

I can’t move on

Like we’re frozen in time

I’m wasted on you (Wasted on you)

Just pass me the bitter truth

La traduzione del testo di Wasted On You

Non ho bisogno di droghe

Mi trovo già a due metri sottoterra

Sono sprecata per te

Sono in attesa di un miracolo

Non riesco ad andare avanti

Sembra che siamo fermi nel tempo

Sono sprecata per te

Mi dai solo tristi verità

Tesoro, non rammenti?

Siamo stati noi

Nulla potrebbe mai modificare questo

Tesoro, è più semplice non credere a tutto ciò

Abbiamo rovinato tutto

Ma eccoci qui

Offuscami la mente

Finché non riesco più a pensare

Ma sento ancora dolore

Non ho bisogno di droghe

Mi trovo già a due metri sottoterra

Sono sprecata per te

Sono in attesa di un miracolo

Non riesco ad andare avanti

Sembra che siamo fermi nel tempo

Sono sprecata per te

Mi dai solo tristi verità

Un tempo, questo era un giardino

Era un mondo

Tutti gli incubi sono fermi nell’oscurità

Ho passato un po‘ troppo tempo da sola

E tu sei diventato il nemico

Guardaci adesso

Anneghiamo poco alla volta, solo per rimanere fedeli

Non ho bisogno di droghe

Mi trovo già a due metri sottoterra

Sono sprecata per te

Sono in attesa di un miracolo

Non riesco ad andare avanti

Sembra che siamo fermi nel tempo

Sono sprecata per te

Mi dai solo tristi verità

Sarò mai la stessa? (Sarò mai la stessa?)

Sono abbastanza forte per cambiare? (Sono abbastanza forte per cambiare?)

È nel mio sangue?

Mi copro gli occhi per vivere al meglio la giornata (Mi copro gli occhi per vivere al meglio la giornata)

E’ troppo tardi per fuggire (E’ troppo tardi per fuggire)

Non riesco più ad andare avanti senza di te (Davvero non riesco più ad andare avanti senza di te)

Non ho bisogno di droghe

Mi trovo già a due metri sottoterra

Sono sprecata per te

Sono in attesa di un miracolo

Non riesco ad andare avanti

Sembra che siamo fermi nel tempo

Sono sprecata per te

Mi dai solo tristi verità