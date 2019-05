La Tim è famosa al pubblico italiano non solo per essere una compagnia telefonica ma anche per le canzoni che ogni anno sceglie per le sue pubblicità.

In questo articolo esamineremo gli spot Tim pubblicati nel 2019 e condivideremo con voi il significato delle canzoni che fanno da colonna sonora alle pubblicità.

Pubblicità Tim – Oltre I Confini

La prima pubblicità che vogliamo analizzare è quella di “Tim Oltre i Confini – Viaggia nello Spazio” che presenta la canzone “Kiss The Sky“, scritta dal produttore pop Jason Derulo per la migliore voce italiana… stiamo parlando di Mina Mazzini.

Si tratta di una canzone che omaggia il cielo e le persone visionarie.

Attraverso questa canzone le persone possono immaginare le imprese di Neil Armstrong, Charles Lindbergh e Amelia Earhart.

Pubblicità Tim Young

Per questa pubblicità molto giovanile la TIM ha scelto un gruppo molto young. Stiamo parlando dei Maneskin che qui sentiamo con la loro canzone Fear For Nobody. Questo singolo invita i giovani a lottare per i propri sogni, senza fermarsi di fronte alle prime insidie.

Pubblicità Tim A New World

A fine marzo 2019 Tim ha deciso di pubblicare una nuova pubblicità scegliendo anche questa volta una canzone di Mina come colonna sonora.

Il brano di cui stiamo parlando è “Vorrei che fosse Amore“, rilasciato nel 1968 e rispolverato per l’occasione. Si tratta forse di uno dei singoli più famosi della cantante italiana, che i più grandi ricorderanno per la sigla di Canzonissima del 1968. La canzone parla ovviamente di amore. Mina vorrebbe che il suo amore venisse ricambiato dalla persona che ama.

Qual è la canzone che preferite tra queste?

Sicuramente la Tim sa scegliere i brani per le sue pubblicità!