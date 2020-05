Sul fronte musicale è stato uno degli artisti italiani più attivi durante il periodo di quarantena, rappresentando il nostro Paese anche oltreoceano. Andrea Bocelli ha infatti partecipato all’evento mondiale “One World: Together at Home”, il concerto virtuale organizzato da Lady Gaga, così come a vari talk show americani esibendosi rigorosamente dalla propria abitazione.

Ha poi emozionato l’intera nazione nel giorno di Pasqua, cantando in diretta dal Duomo di Milano. La sua esibizione dinnanzi a una Piazza completamente vuota sarà una delle immagini simbolo dei mesi passati.

Andrea Bocelli canta in Piazza Duomo

Tuttavia il pubblico non è stato informato di un avvenimento che lo ha colpito nel mese di Marzo e che ha voluto condividere solo oggi. Andrea Bocelli è infatti risultato positivo al Coronavirus, così come la moglie e i due figli. Il tenore ha contratto il virus nella sua forma più lieve, registrando sintomi come febbre e tosse.

Tutto si è risolto per il meglio e ha potuto così riprendere a lavorare in breve tempo, come gli eventi del mese di Aprile hanno dimostrato.

Il pubblico ne è venuto a conoscenza dopo che il cantante si è recato presso l’Ospedale di Cisanello di Pisa con l’obbiettivo di donare il plasma per la ricerca. Alla sua uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra cui la conferma di essere risultato positivo lo scorso 10 Marzo.

Bocelli è solo l’ultimo artista ad avere dichiarato di aver combattuto il virus e aver dato una mano agli studi, solo alcune settimane fa Madonna aveva rivelato di possedere gli anticorpi e di aver effettuato una generosa donazione per aiutare nella ricerca di un vaccino.