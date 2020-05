La campagna promozionale che ruota attorno a “Daisies” di Katy Perry continua con l’arrivo di un video animato.

Diretto dal duo canadese Vallée Duhamel, il visual ci mostra l’avatar della pop star fluttuare nello spazio. Se ti sembra un po’ familiare, è perché Katy ha dato vita a questo concept con un’esibizione dal vivo ad American Idol.

“La scorsa settimana mi sono esibita in una versione live action di questa animazione”, ha rivelato l’hitmaker di Bon Appetit.

“Sono felice di rivelare la prossima dimensione di #Daisies con questo lyric video.”

Finora la campagna promozionale per “Daisies” di Katy ci ha regalato una serie di spettacoli dal vivo spettacolari – una cosa non da poco considerando che siamo nel mezzo di una pandemia globale e lei sta per partorire.

La canzone dovrebbe debuttare tra i primi 50 posti delle classifiche di vendita questa settimana, e da lì potrebbe crescere ancora di più.

Dopotutto, questo è il tipo di mid-tempo che ha bisogno di carburare per crescere.

