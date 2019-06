Ed Sheeran è una fonte inesorabile di sorprese e dopo aver annunciato lo scorso mese il progetto No.6 Collaborations Project ha finalmente svelato chi saranno gli artisti che “ospiterà” nel nuovo album.

Saranno ben 22 le collaborazioni presenti nel nuovo progetto e tra queste spiccano i nomi di artisti del calibro di Eminem, 50 Cent e Bruno Mars.

“Sono un grande fan di tutti gli artisti con cui ho collaborato ed è stato molto divertente realizzare insieme a loro questo progetto discografico”

Dopo i primi due singoli “I don’t care” con Justin Bieber e “Cross Me” con Chance The Rapper, è in uscita questo venerdì il singolo “Beautiful People” con il giovane Khalid.

Lo scorso mercoledì ha riempito e infiammato lo stadio di San Siro a Milano facendo emozionare e scatenare i migliaia di fan presenti in quella che ha rappresentato solo una delle numerose tappe del tour che lo sta portando in giro per il mondo con la sua musica.

Il nuovo album, in uscita il 12 luglio, riuscirà a superare l’enorme successo ottenuto dal precedente lavoro di Sheeran, Divide?

Con l’ultimo disco infatti Ed ha battuto molteplici record, vincendo anche un Grammy come miglior album Pop e assicurandosi la nomina di album più venduto globalmente nel 2017.

Riuscirà No.6 Collaborations Project a eguagliare (o perchè no, superare) questi numeri? Con questi nomi accanto a sè una cosa è certa, Ed Sheeran è tornato e ha fatto le cose in grande.

Ecco la tracklist completa.

La tracklist completa di No.6 Collaborations Project–Ed Sheeran-Rivelati tutti gli artisti

Niente male, vero?