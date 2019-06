George Clooney torna in campo in veste di regista e attore nel nuovo film per Netflix dal titolo Good Morning, Midnight.

Il film, di genere thriller fantascentifico, sarà tratto dall’omonimo romanzo di Lily Brooks-Dalton, un libro che ha avuto un enorme successo di pubblico ( considerato tra i migliori libri 2017 dalla Chicago Review of Books) e che lo stesso Clooney ha dichiarato di amare particolarmente.

La trama di Good Morning, Midnight

La trama del film vede la presenza di due personaggi principali: Agostino (che verrà interpretato dallo stesso Clooney) che è uno scienziato che vive da solo nel desolato Artico, e un astronauta che cerca di tornare sulla Terra con la sua navicella spaziale.

Tra i produttori del film figura lo stesso George Clooney insieme a Grant Heslov.

George Clooney dietro la macchina da presa

Grant e io non potevamo essere più entusiasti di essere coinvolti in questo incredibile progetto– ha affermato Clooney in una recente intervista –Mark è uno scrittore che abbiamo ammirato a lungo e la sua sceneggiatura è ossessionante. Siamo entusiasti di lavorare anche con i nostri amici su Netflix

Queste le parole dell’attore che non nasconde il suo entusiasmo e trasporto per il progetto.

Siamo molto curiosi di scoprire, a poco a poco, altri dettagli riguardo alla trama e alla realizzazione del film. Di sicuro non ce lo perderemo!