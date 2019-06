Non è passato troppo tempo da quando è andato in onda il finale di serie di Game of Thrones, che sembra proprio non essere riuscito a mettere i fan tutti d’accordo.

Maisie Williams, la nostra Arya Stark, sembra però essere pronta a voltare pagina – a differenza forse di Kit Harrington, cui abbiamo ricevuto la notizia non sia riuscito a dire addio al personaggio di Jon Snow.

Maisie sarebbe pronta per la serie TV comedy, in onda su Sky, dal titolo “Two Weeks to Live”, in cui interpreterebbe una giovane disadattata che vive in un’appartata campagna.

Dopo aver prestato il suo volto ad Arya, personaggio femminile giovane e indipendente, per più di otto anni, l’attrice si era detta convinta di voler prendere una pausa dalla sua carriera d’attrice. Di certo quindi questa notizia non può essere che una sorpresa positiva per noi!

Il progetto sarà scritto da Gaby Hull, già produttrice della serie “Cheat“.

Questa la sinopsi: “Quando un insolito scherzo non andrà a buon fine, (Maisie) si troverà a scappare da un assassino e dalla polizia con una grande borsa di soldi rubati. Grazie alle tecniche di sopravvivenza che ha appreso durante la sua educazione, però, forse sarà in grado di superare tutto questo…”

Un momento, ma quindi Maisie dovrà essere abile, tenace e scappare da qualcuno che la vuole catturare? Mi sembra di averla già sentita…

Questa parte sembra essere scritta apposta per lei!

Maisie Williams nei panni di Arya Stark nell’ultima stagione di “Game of Thrones”

Su questo suo nuovo progetto, che verrà filmato nei prossimi mesi, l’attrice ha dichiarato:

“Non vedo l’ora di cominciare qualcosa di nuovo, penso che Two Weeks to Live ha un enorme potenziale e voglio fare qualcosa di incredibile con questo bellissimo team!

Il direttore della serie TV commedia, Jon Mountague, ha aggiunto:

“Con Maisie Williams a guidarci fin dall’inizio, Two Weeks to Live sarà qualcosa per cui diventare matti. Esagerato, inglese e davvero, davvero originale, non vediamo l’ora di sorprendere il pubblico con una grande commedia”.



Sappiamo che “Two Weeks to Live” verrà trasmesso in onda il prossimo anno.

