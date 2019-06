Fra un mese su Netflilx torna Orange is the New Black con la sua settima ed ultima stagione e proprio nelle ultime ore è stato reso noto il trailer ufficiale.

Sin dalle prime emozionanti immagini, il primo trailer ufficiale di Orange is the New Black 7 ci catapultano immediatamente nell’atmosfera del carcere femminile e delle sue protagoniste, che ci hanno fatto compagnia di stagione in stagione.

Ritorni e nuovi volti in Orange is the New Black 7

Il trailer ufficiale di Orange is the New Black 7 ci mostra i volti noti di tutte le protagoniste che abbiamo conosciuto nelle precedenti stagioni. A partire da Piper che, riacquistata la libertà, sarà alle prese con un mondo esterno pieno di difficoltà.

Burocrazia, il difficile rientro nel mondo del lavoro, la diffidenza e i pregiudizi della gente… tutto sarà complicato per Piper, che però ci viene mostrata anche in momenti pieni di speranza e rivalsa.

E poi vediamo Alex, Taystee, Daya, Suzanne, Pennsatucky, Flaca, Maria, Frieda e tutte le altre ragazze, in sequenze varie ma molto emozionanti.

Una novità importante invece salta subito all’occhio, ossia la presenza di un nuovo personaggio, Zelda (interpretato dall’attrice Alicia Witt) che interpreterà il ruolo di una rappresentante di una no-profit newyorkese, anche se non è chiaro come entrerà a far parte di preciso della storia.

Nel trailer non mancano momenti molto emozionanti, che ci fanno ben sperare in questo attesissimo finale di serie.

Data d’uscita di Orange is the New Black 7

Molte sono le linee narrative e le storie che Orange is the New Black deve portare a termine in questa ultima stagione, e per vedere il risultato di tanto lavoro, bisognerà aspettare il 26 luglio.

Giusto il tempo, per chi si fosse perso qualcosa, di fare un veloce ripasso delle prime 6 bellissime stagioni.