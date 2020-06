Circa 4 ore fa Charlie Puth ha pubblicato l’audio di Girlfriend.

Se non hai ancora ascoltato la canzone fai clic su play e torna a leggere qui sotto.

Girlfriend è un bop estivo, influenzato dalla musica dei mitici anni ’80. I suoi testi sono abbastanza sexy e Charlie Puth si sente un po’ il principe azzurro della situazione.

“Sono stanco di questa conversazione”, inizia così la canzone. “Toccami un po’, baciami un po’.” Nel ritornello, Charlie è pronto a confessare il suo amore.

“Tesoro, vorresti mai essere la mia ragazza? Non voglio giocare, questo è molto più di un gioco”.

“Girlfriend” vede Charlie in versione innamorato. Vuole dire a questa ragazza che vorrebbe essere il suo ragazzo in un prossimo futuro. Nella canzone, Charlie usa molti elementi del suo stile musicale con la sua voce morbida e falsetto.

Girlfriend è il primo singolo come artista solista di Charlie Puth nel 2020 ed è la canzone principale del suo terzo album in studio.

La canzone sarebbe dovuta uscire il 9 giugno 2020. Tuttavia, a causa della sua attenzione al movimento #BlackLivesMatter , la canzone è stata posticipata fino al 25 giugno 2020, con un teaser che è stato condiviso quattro giorni prima della data di uscita. Il 22 giugno 2020, la canzone è trapelata per sbaglio su Twitter da un account che è stato poi eliminato. Charlie ha così deciso di pubblicare ufficialmente la canzone il 25 giugno 2020, cioè oggi.

Cosa ha ispirato la canzone? Ce lo dice lo stesso Puth:

“Non sono bravo a comunicare, quindi la maggior parte delle volte esprimo i miei sentimenti con la musica e “Girlfriend” ne è un esempio”, rivela Charlie. “La canzone parla di essere persistenti quando c’è da far sapere a qualcuno che i tuoi sentimenti per lui non spariranno. Ma piuttosto, saranno sempre lì e non potrai dormire un’altra notte finché non avrai quella persona al tuo fianco. Ma è davvero difficile dirlo ad alta voce, quindi ho inserito i testi in una canzone così da poterlo comunicare in modo più semplice alla diretta interessata.”

Girlfriend è stato scritto insieme a J Kash. Qui sotto trovi anche il testo in lingua originale e la traduzione in aggiornamento. Chi sarà mai la ragazza della dedica? Sarà Danielle Campbell? Lo sapremo presto.

Charlie Puth in un’immagine condivisa per pubblicizzare la canzone Girlfriend.

Il testo di Girlfriend di Charlie Puth

[Intro]

Yeah

[Verso 1]

Tired of this conversation

We didn’t come all this way

To touch a little, kiss a little

All night long

You wanna hear me say it

I know I kept you waitin’

Just a little, just a little

All night long

[Pre-Ritornello]

Can’t stop

‘Til you’re lyin’ right here next to me

I should stop

But I think I’ll do it anyway

[Ritornello]

Baby, would you ever want to be my girlfriend?

I don’t wanna play no games

This is more than just a phase

Baby, would you ever want to be my girlfriend?

If you want it, let me know

We could make this official

[Verso 2]

Don’t we look perfect, baby?

Let’s take this further, baby

Just a little, just a little

All night long

If I was your boyfriend, I

I’d be givin’ you all my time

Not just a little, just a little

All night long

[Pre-Ritornello]

Can’t stop

‘Til you’re lyin’ right here next to me

I should stop (Oh)

But I think I’ll do it anyway

[Ritornello]

Baby, would you ever want to be my girlfriend? (Oh)

I don’t wanna play no games (No games)

This is more than just a phase

Baby, would you ever want to be my girlfriend? (Oh)

If you want it, let me know (Me know)

We could make this official (For sure)

[Post-Ritornello]

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)

My girlfriend

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)

My girlfriend

[Pre-Ritornello]

I can’t stop, woah

Know I should stop

But I had to do it anyway, I had to do it anyway

I had to do it anyway, I had to do it anyway

[Ritornello]

Baby, would you ever wanna be my girlfriend? (Oh)

I don’t wanna play no games (No games)

This is more than just a phase (Yeah)

Baby, would you ever wanna be my girlfriend? (Oh)

If you want it, let me know (Me know)

We could make this official (Oh yeah)

[Post-Ritornello]

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)

If you were my girlfriend (I’m ready to do this thing, yeah)

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)

My girlfriend (Yeah)

La traduzione del testo di Girlfriend

si

Sono stanco di questa conversazione

Non siamo mai arrivati a questo punto

Toccami un po’, baciami un po’

Tutta la notte

Vuoi sentirmelo dire

So di averti fatto aspettare

Solo un po’, solo un po’

Tutta la notte

Non riesco a smettere

Finché non stai mentendo proprio qui accanto a me

Dovrei smettere

Ma penso che lo farò comunque

Tesoro, vorresti mai essere la mia ragazza?

Non sto giocando

Questa è più di una semplice fase

Tesoro, vorresti mai essere la mia ragazza?

Se lo vuoi, fammi sapere

Potremmo renderlo ufficiale

Non sembriamo perfetti, piccola?

Andiamo oltre, piccola

Solo un po’, solo un po’

Tutta la notte

Se fossi il tuo ragazzo

Io, ti dedicherei tutto il mio tempo

Non solo un po’, solo un po’

Tutta la notte

Non riesco a smettere

Finché non stai mentendo proprio qui accanto a me

Dovrei smettere (Oh, oh)

Ma penso che lo farò comunque

Tesoro, vorresti mai essere la mia ragazza? (Oh, oh)

Non voglio giocare a nessun gioco (Nessun gioco)

Questa è più di una semplice fase

Tesoro, vorresti mai essere la mia ragazza? (Oh, oh)

Se lo vuoi, fammi sapere (lo so)

Potremmo renderlo ufficiale (Di sicuro)

Aspetta, mi stai facendo (Oh no, piccola, no)

Aspetta, mi stai facendo (Oh no, piccola, no)

La mia ragazza

Aspetta, mi stai facendo (Oh no, piccola, no)

Aspetta, mi stai facendo (Oh no, piccola, no)

La mia ragazza

Non riesco a smettere

Woah, oh

Dovrei smettere

Ma ho dovuto farlo comunque

Dovevo farlo comunque, dovevo farlo comunque

Ho dovuto farlo comunque

Tesoro, vorresti mai essere la mia ragazza? (Oh, oh)

Non voglio giocare a nessun gioco (Nessun gioco)

Questa è più di una semplice fase (Sì)

Tesoro, vorresti mai essere la mia ragazza? (Oh, oh)

Se lo vuoi, fammi sapere (lo so)

Potremmo renderlo ufficiale (Di sicuro)

Aspetta, mi stai facendo (Oh no, piccola, no)

Aspetta, mi stai facendo (Oh no, piccola, no)

Se tu fossi la mia ragazza (sono disposto a farlo, piccola)

Aspetta, mi stai facendo (Oh no, piccola, no)

Aspetta, mi stai facendo (Oh no, piccola, no)

La mia ragazza (sì)