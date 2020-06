In rotazione radiofonica da oggi 26 giugno il remix di Cosa Succede in Città di Vasco Rossi, la celebre canzone che a 35 anni dalla sua uscita, si veste di nuovi ritmi dance che accompagneranno la tua estate 2020.

Niente male il lavoro di DJ Luca Zanarini, e considerato il testo della canzone, oggi più che mai ci appare davvero attuale. Nel cuore dell’attualità anche il video ufficiale del remix di Cosa Succede in Città, anch’esso pubblicato oggi, con la regia di Robby Giusti.

Il significato del testo di Cosa Succede in Città

Quando la canzone Cosa Succede in Città fu scritta, ben 35 anni fa, Vasco usciva da un periodo molto difficile della sua vita, un periodo di abuso di alcol e anfetamine, e la sua voglia di rimettersi in gioco era grande. Così scrisse questo testo, che da una parte è una spietata critica all’ipocrisia, e dall’altra è un’ironica contestazione a quanti additavano Vasco di essere un cattivo esempio per i giovani.

Oggi, con l’Italia che esce da un lungo periodo di lockdown dovuto al Covid-19, il testo si riempie di nuovi significati, e guarda all’oggi con occhio acuto e attento.

Basta guardare il video ufficiale del remix di Cosa Succede in Città, per capirne la cocente attualità. Si susseguono immagini di città semi-deserte, poche persone in giro con la mascherina, la natura che si riprende i suoi spazi, e alla fine… la speranza nel futuro, con dei bambini e dei giovani che tolgono la mascherina per mostrare il proprio sorriso.

Il remix di Cosa Succede in Città di DJ Zanarini sarà di sicuro il sound di questa strana estate, con quel giusto velo di malinconia, ma con la voglia di ricominciare a ballare!

Il testo di Cosa Succede in Città di Vasco Rossi

Conta sì il denaro

altro che no!!

Me ne accorgo soprattutto quando…

Quando non ne ho!

Conta sì il denaro

…Altro che…

Altro che chiacchere!!!

Cosa succede

cosa succede in città

c’è qualche cosa..

Qualcosa che non va!!!

Guarda lì, guarda là

che confusione…

Guarda lì, guarda là

…Che maleducazione!!

Egoista…Certo…Perché no!

Perché non dovrei esserlo!…

Quando c’ho il mal di stomaco

con chi potrei condividerlo!…Oh!

Cosa succede

cosa succede in città

c’è qualche cosa…Sì !!

Qualcosa che non va!!!

Siamo noi, siamo noi

quelli piu’ stanchi!!

Siamo noi, siamo noi

che dovremo andare avanti!

Egoista…Certo…Perché no!!

Perché non dovrei esserlo…

Quando c’ho il mal di stomaco…

Ce l’ho io, mica te!!…O no!!!

Cosa succede…

Non succede nulla…

C’è confusione…Si

ma in fondo è sempre quella!!!

Non c’è più, non c’e’ più…

…Religione!!!

Guarda lì, guarda là…

Anche in televisione…Uuh!

Non c’e’ piu’ religione!…Uuh!

Anche in televisione…

Non c’è più religione…