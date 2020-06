Arriva “Liberi”, il nuovo singolo di Danti in collaborazione con Raf e Fabio Rovazzi.

Il rapper e produttore Daniele Lazzarin, in arte Danti, pubblica oggi un nuovo singolo insieme a Raf e Fabio Rovazzi. “Liberi” è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che descrive perfettamente lo stato d’animo attuale, in un’estate in cui la libertà continua a essere limitata e allo stesso tempo porta a riflettere su quello che è stato. Eppure “Liberi” non è stata scritta appositamente in riferimento alla situazione che il mondo sta vivendo, e questo gli dona in un certo senso un’universalità diversa rispetto ad alcuni brani scritti in quarantena.

“Ma quanta rabbia, quanta rabbia che mi fa, fa, fa

Siamo superstiti

Ma dimmi tu, ma dimmi tu come si fa a essere liberi?

Senza pensare al resto

Cantando in auto vecchie canzoni sbagliando il testo

Lascio guidare le emozioni” Estratto dal testo di Liberi

Il coinvolgimento di Raf e Fabio Rovazzi è avvenuto successivamente alla sua scrittura, e anzi, proprio quest’ultimo ha dichiarato come abbia richiesto personalmente di poter partecipare dopo aver ascoltato il brano ed essersene innamorato.

Copertina Liberi di Danti, Raf e Rovazzi

Mentre quella con Raf è la prima collaborazione –tanto sognata, afferma Danti– tra il rapper e Rovazzi esiste già un rapporto consolidato, artistico e personale. I due amici hanno infatti lavorato insieme ai singoli di successo di Fabio: da “Andiamo a Comandare” a “Faccio quello che voglio”.



Un trio apparentemente insolito che ha dato pero’ vita a un brano che non ha solo le potenzialità per diventare un tormentone estivo -che spesso rappresenta pero’ quasi una meteora, che scompare e ci saluta con la fine della stagione- ma anche quelle per rimanere in corsa nel lungo tragitto, indipendentemente dal periodo nel quale lo si ascolta.

Vi invito a dargli una possibilità e farci sapere cosa ne pensate!

Testo di Liberi di Danti, Raf e Fabio Rovazzi

[Verso 1]

Due anelli formano un otto preciso

Come si divide l’infinito

E tu mi manchi come la musica house

Non trovo pace nel mio caos

[Pre-Ritornello]

E’ un altro mare, è un’altra estate, è un altro viaggio, un altro volo

L’insostenibile leggerezza dell’essere solo

Ho rischiato di perderti in mezzo alla sabbia

Ho rischiato di perdermi

[Ritornello]

Ma quanta rabbia, quanta rabbia che mi fa, fa, fa

Siamo superstiti

Ma dimmi tu, ma dimmi tu come si fa?

Ad essere liberi

[Post-Ritornello]

Senza pensare al resto

Cantando in auto vecchie canzoni

Sbagliando il testo

Lascio guidare le emozioni

Dimmi come si fa

Ad essere liberi

Dimmi come si fa

[Verso 2]

Ho visto troppa gente andare fuori

Ma di sicuro non per fare festa

Meglio vivere senza colori

Se chi li vede è cieco e poi va fuori di testa

Non respiro, non vi sento

Con la musica da spiaggia non mi state convincendo

Ma quale hit estiva

Non la faccio mica

Cancello tutto e tutti tengo il tempo con due dita

[Verso 3]

Passo tutta notte a guardarti

Sono Dante, Instagram e l’Inferno

Le tue foto sanno incendiarmi

E mi abbronzo guardando lo schermo

Cuore rotto un otto zero otto

Come cani love love down

Sono a casa e in ogni posto tu sei la mia house

[Pre-Ritornello]

E’ un altro mare, è un’altra estate, è un altro viaggio, un altro volo

L’insostenibile leggerezza dell’essere solo

Ho rischiato di perderti in mezzo alla sabbia

Ho rischiato di perdermi

[Ritornello]

Ma quanta rabbia, quanta rabbia che mi fa, fa, fa

Siamo superstiti

Ma dimmi tu, ma dimmi tu come si fa?

Ad essere liberi

[Post-Ritornello]

Senza pensare al resto

Cantando in auto vecchie canzoni

Sbagliando il testo

Lascio guidare le emozioni

Dimmi come si fa

Ad essere liberi

Dimmi come si fa, fa, fa

[Outro]

Dimmi tu ma dimmi tu come si fa

Ad essere liberi

Dimmi come si fa