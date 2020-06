Nek torna in radio con il singolo Ssshh!!!, estratto dal disco di inediti Il Mio Gioco Preferito (Parte Seconda). Una canzone dal ritmo vivace e dal sound elettronico che spinge Nek verso nuove sonorità.

In rotazione radiofonica da oggi 26 giugno, Ssshh!!! apre l’estate di Filippo Neviani, in arte Nek, che è pronto a tornare anche live in poche ma speciali date dove si esibirà da solo con chitarra e voce per dare un segnale positivo di ripartenza in questo momento molto difficile per il settore artistico e musicale.

Il ricavato dei prossimi concerti di Nek saranno infatti andranno a supportare il fondo per i lavoratori dello spettacolo di Music Innovation Hub, un’impresa sociale che ha lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi globale

Il significato del testo di Ssshh!! di Nek

Il testo di Ssshh!!!, scritto a sei mani da Nek, Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli, è un testo che parla al nostro presente, ad un mondo che avrebbe bisogno di più silenzio e riflessione.

A spiegarci il significato del testo è proprio Nek, che sui suoi social ufficiali presenta la canzone con queste parole:

Ssshh!!! è una canzone che racconta del nostro tempo, quello delle parole, a volte troppe, a volte affilate come lame, che spesso dovrebbero lasciare spazio al silenzio e al contatto umano Nek

Il punto forte della canzone, secondo me, sta proprio nel significato del testo, soprattutto in questo periodo che ci vede sempre più presenti sulle realtà virtuali dove è più facile sparare a zero su tutto, invece di riflettere prima sulle proprie parole.

E tu cosa ne pensi di Ssshh!!! di Nek? Lascia un commento qui sotto, dopo aver letto il testo integrale della canzone per dire la tua al riguardo.

Il testo di Ssshh!!! di Nek

Dimmi chi c’ha ragione

che vuoi avere ragione

ci facciamo un po’ male

e che vinca il peggiore

quindi chi c’ha ragione

che ci vuole ragione

pensa ai ladri e le guardie

stanno entrambi in prigione

fa un po’ ridere

il cane che mangia il cane

tu dici sì ma io no

e gli occhi sembrano lame

il cuore bussa allo stomaco

i buoni contro i cattivi

però chi sono tra noi

siamo migliori nemici io e te

e non si finisce mai

C’ha ragione la bocca che cerca una bocca

che quando la tocca è una scarica elettrica

c’ha ragione la bocca che si attacca a una bocca

mi gioco la faccia, vostro onore è la verità

Sì ma chi c’ha ragione?

la mia o la tua ragione?

è che a crederci troppo

non c’è più religione

perdo io la ragione

perdi tu la ragione

ci scordiamo l’inizio della prima stagione

quante chiacchiere

Abele contro Caino

lo sai alla fine che fa?

va bene, è brutto l’esempio

meglio parlare di Messico e America

i buoni contro i cattivi

però chi sono tra noi

quando due gridano nessuno ascolta

grida che tanto lo sai

C’ha ragione la bocca che cerca una bocca

che quando la tocca è una scarica elettrica

c’ha ragione la bocca che si attacca a una bocca

mi gioco la faccia, vostro onore è la verità

Lo vedi sembriamo soldati

fermi sulla posizione

tutti i proiettili a terra

sole parole, parole, parole, parole

parole

Ssshh!!!

C’ha ragione la bocca che cerca una bocca

che quando la tocca è una scarica elettrica

c’ha ragione la bocca che si attacca a una bocca

mi gioco la faccia, vostro onore è la verità

Quindi chi c’ha ragione?

questa santa ragione

che poi vince il peggiore

e nessuno ha ragione

Ssshh!!!