Crowe ha recitato nel film Il Gladiatore come il generale romano Massimo Decimo Meridio. Il film è stato pubblicato nel 2000 ed è stato diretto da Sir Ridley Scott e ha permesso a Russel Crowe di vincere l’Oscar come miglior attore, premio ampiamente meritato.

Oltre ad essere stato un grande successo al botteghino, il Gladiatore è stato anche nominato miglior film agli Academy Awards di quell’anno.

Tuttavia, Crowe, che ora ha 56 anni, ha rivelato che il film inizialmente non era tutto questo granché.

Durante un’apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon, ha dichiarato:

“Il produttore non sapeva che in realtà avevo letto una copia dello script, e ciò che mi ha detto è stato: ‘Non voglio inviarti la sceneggiatura che abbiamo, perché non vorrai recitare la tua parte’.”