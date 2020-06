Ad aprire le porte al nuovo album di Guè Pequeno dal titolo Mr. Fini ci pensa il singolo Saigon, una coinvolgente canzone in puro stile Pequeno che sta velocemente conquistando i fan, anche i più esigenti e i più affezionati alla vecchia maniera del rapper.

Dopo due anni dall’uscita del precedente album Sinatra, che ha riscosso molto successo nel 2018 arrivando a conquistare il disco di platino, Mr. Fini si presenta come un nuovo successo e Saigon uno dei pezzi più rappresentativi per Guè Pequeno.

Il progetto del nuovo album si fa ancora più interessante anche grazie a Mr. Fini – The Experience, una particolare App che coinvolgerà i fan nello spirito creativo della musica di Guè, con tante sorprese e contenuti speciali.

Il significato del testo di Saigon di Guè Pequeno

Come lo stesso Guè Pequeno ha voluto definirlo, l’album Mr. Fini è un album denso e pieno di significato, anche in un momento come questo in cui vanno per la maggiore canzoni semplici e brevi. Su questa scia si pone anche Saigon, che a parte il suo ritmo coinvolgente, ha un testo molto intenso.

Il testo, che può prestarsi comunque a interpretazioni molto personali, si riferisce all’amore per una persona ormai lontana, ma parla anche della solitudine, del sentirsi isolati in determinati momenti della propria vita. Una vita che va comunque avanti, come i ciliegi di Saigon che fioriscono anno dopo anno senza arrestare il loro cerchio della vita.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Saigon è la città più popolosa del Vietnam, situata nella parte meridionale del paese, lungo il corso dell’omonimo fiume.

Niente male per il ritorno di Guè Pequeno! Una canzone bella da ascoltare e anche da vedere, grazie al video che accompagna il testo (puoi vederlo in cima all’articolo) che mostra, in bianco e nero, proprio i fiori di ciliegio.

