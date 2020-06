Per il remix del suo brano “Past Life” il giovane Trevor Daniel si è affiancato a Selena Gomez.

Trevor Daniel è un giovane cantautore americano arrivato sulla scena musicale solo un paio di anni fa, con l’EP di debutto “Homesick”. All’inizio del 2020 ha avuto l’opportunità di pubblicare il suo primo album “Nicotine”, composto da dieci tracce, dal quale è stato estratto il singolo “Past Life”. Oggi è arrivato il remix del brano che vede la partecipazione di Selena Gomez.

La cantante e attrice ha dichiarato come si sia sentita subito legata alla canzone soprattutto per l’intento con il quale è stata scritta: la vulnerabilità e l’onestà nel riconoscere come alcune esperienze o relazioni vissute abbiano avuto un impatto negativo sulla propria persona. A volte anche solo ammetterlo a se stessi risulta complicato.

Selena, come dimostra anche il suo ultimo album “Rare”, non si è pero’ mai tirata indietro quando si è trattato di trasportare in musica le sue emozioni e proprio questo tratto in comune l’ha avvicinata a Trevor come artista.

“Ho amato il fatto che raccontasse quasi la storia di tutto ciò sul quale tendiamo a rimanere aggrappati, così come certe abitudini. Io sono sempre stata molto aperta a condividere le mie esperienze passate. Come il fatto di prendere decisioni che non sono state molto salutari per me. Si tratta di temi seri. E il brano è davvero stupendo”

Il singolo è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali così come il Lyrics Video che vede i due cantare il brano in quella che sembrerebbe una diretta Instagram. I commenti del “pubblico” sono stati pero’ modificati e a scorrere è il testo di “Past Life”.

Non sempre i remix aggiungono qualità ai brani originali, anzi, ma in questo caso le due voci si incastrano alla perfezione, dividendosi in egual misura le parti. La collaborazione con Selena, che vanta milioni di fan, inoltre darà la possibilità al giovane Trevor di raggiungere un pubblico ancora più vasto e farsi conoscere anche da chi non ha ancora avuto modo di farlo.

Date un ascolto al singolo e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Past Life di Trevor Daniel con Selena Gomez

[Verso 1]

Sto cercando di essere onesto riguardo la mia felicità

Non so perchè io sia così negato nel farlo

E non voglio sedermi su tutta la mia tristezza

So che è una mia brutta abitudine

[Pre-Ritornello]

Una tempistica perfetta, perfetta

Inizio qualcosa che non so come far terminare

Non, non ricordarmelo

L’ho rovinato prima ancora che fosse iniziato

[Ritornello]

Ieri notte è stata l’ultima notte della mia vita passata

Mi ha portato qui come se tu non avessi mai potuto capirmi

La scorsa notte è stata l’ultima, l’ultima volta

Non lascerò mai che tu mi scopra

Mentre siedo qui, parlando con me

Pensando come ero solito usarti, l’unica cosa di cui ero abituata

La scorsa notte è stata l’ultima, l’ultima volta

[Verso 2]

Mi hai dato quello che volevo quando ne avevo bisogno

Veramente, lo dico davvero

E se potessi convincere me stessa nel sentirlo

Sai che lo sentirei, lo sentirei

[Pre-Ritornello]

Una tempistica perfetta, perfetta

Inizio qualcosa che non so come far terminare

Non, non ricordarmelo

L’ho rovinato prima ancora che fosse iniziato

[Ritornello] X2

Ieri notte è stata l’ultima notte della mia vita passata

Mi ha portato qui come se tu non avessi mai potuto capirmi

La scorsa notte è stata l’ultima, l’ultima volta

Non lascerò mai che tu mi scopra

Mentre siedo qui, parlando con me

Pensando come ero solito usarti, l’unica cosa di cui ero abituata

La scorsa notte è stata l’ultima, l’ultima volta

[Post-Ritornello]

Oh, woah, woah, woah

Oh, woah, woah, woah

Dove siamo stati

Quello che sappiamo

Non andrà mai via

Non andrà mai via

[Outro]

Dove siamo stati

Quello che sappiamo

Non andrà mai via

Non andrà mai via

Testo di Past Life di Trevor Daniel con Selena Gomez

[Verse 1]

I’m trying to be honest with my happiness

Don’t know why I’m bad at this, uh

And I don’t wanna sit in all my sadness

I know it’s a habit of mine

[Pre-Chorus]

Perfect, perfect timing

I start what I don’t know how to end

Don’t re-, don’t remind me

I ruined it before it began, oh

[Chorus]

Last night was the last night of my past life

Got me here like you could never figure me out

Last night was the last time, was the last time

I never let you figure me out

Sitting here, talking to myself

Thinking how I used to use you, only thing I’m used to

Last night was the last time, was the last time

[Verse 2]

Gave me what I wanted when I needed it

Honestly, I mean it

And if I could convince myself to feel it

You know I would feel it, I would



[Pre-Chorus]

Perfect, perfect timing

I start what I don’t know how to end

Don’t re-, don’t remind me

I ruined it before it began

[Chorus] X2

Last night was the last night of my past life

Got me here like you could never figure me out

Last night was the last time, was the last time

I’ll never let you figure me out

Sitting here, talking to myself

Thinking how I used to use you, only thing I’m used to

Last night was the last night of my past life

[Post-Chorus]

Oh, woah, woah, woah

Oh, woah, woah, woah

Where we’ve been

What we know

Will never go away

Will never go away

[Outro]

Where we’ve been

What we know

Will never go away

Will never go away