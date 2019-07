Nessuno di noi può certo dimenticare Andrew Lincoln del ruolo di Rick Grimes nella serie tv The Walking Dead , e infatti, oltre a questo film, Lincoln riprenderà anche il suo personaggio Rick in una trilogia di film spin-off. I nuovi film continueranno la storia di Rick dopo gli avvenimenti dell’episodio cinque, stagione nove, dove sono infatti rimasti tanti punti interrogativi.

La storia di “ Penguin Bloom ” segue la vita di una giovane famiglia che, dopo aver lottato per venire a patti con un incidente che lascia la madre, Sam Bloom (Watts) paralizzata, finisce per trovare conforto nel salvare e allevare un pulcino di gazza ferito.

Dopo averlo visto in The Walking Dead , l’attore Andrew Lincoln affiancherà Naomi Watts nel film “ Penguin Bloom “, l’adattamento cinematografico del romanzo più venduto di Bradley Trevor Greive e Cameron Bloom.

