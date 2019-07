Negli ultimi giorni Vasco Rossi si è aperto molto ai suoi fan tramite dei post su Instagram molto significativi che hanno rivelato che la sua prossima canzone potrebbe anche essere l’ultima della sua carriera.

Sarà vero? Le parole di Vasco sembrano quasi una confessione, un tirare le somme della sua lunga e bella carriera. Saranno forse gli anni che passano che accendono in ognuno di noi la malinconia “dell’ultima volta che…” oppure è proprio il bisogno di rilasarsi e ritirarsi dalla musica.

Con queste parole Vasco ha sorpreso e coinvolto i suoi fan circa la possibilità di prendersi una pausa dalla musica; una pausa o un vero e proprio addio